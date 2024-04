Grave incidente tra moto e auto a Riccione: centauro in gravi condizioni trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena con un elisoccorso

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di giovedì a Riccione, coinvolgendo un motociclista di 26 anni che è stato gravemente ferito. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 18 in via Tortona, nei pressi dell’inizio della pista di atterraggio dell’aeroporto “Fellini”. Il giovane, a bordo di una Ducati, procedeva in direzione Rimini a velocità elevata quando improvvisamente si è trovato di fronte a una Seat che stava svoltando a sinistra per entrare nel parcheggio del ristorante “Locanda della luna”. Non riuscendo ad evitare l’impatto, il motociclista è stato sbalzato dalla moto e ha riportato gravi lesioni agli arti e un trauma cranico. La moto, fuori controllo, ha continuato per circa 50 metri prima di fermarsi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno chiamato un elicottero da Ravenna per trasferire il ferito in condizioni critiche all’ospedale Bufalini di Cesena. La polizia è intervenuta per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.