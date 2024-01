Grave violenza psicologica nei confronti della ex compagna: i Carabinieri di Fano dispongono il divieto di avvicinamento per un 38enne

FANO – I Carabinieri di Fano hanno eseguito una misura cautelare contro un uomo di 38 anni accusato di maltrattamenti verso la sua ex compagna. La Procura della Repubblica di Fano ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pesaro di emettere un divieto di avvicinamento alla persona offesa. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri hanno permesso di documentare dieci mesi di gravi episodi di violenza psicologica, alcuni dei quali avvenuti in presenza dei figli minori. L’uomo è stato rintracciato dai militari ed è stato sottoposto al divieto di avvicinamento, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dalla vittima ovunque si trovi. Ora dovrà difendersi dalle accuse di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravati dalla presenza dei minori, e di danneggiamento di autovettura. Inoltre, la Stazione Carabinieri di Fano ha eseguito due ordini di carcerazione nei confronti di un 50enne e di un 43enne, entrambi condannati per maltrattamenti in famiglia aggravati.