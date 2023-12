Gruppo Maggioli acquisisce la maggioranza di Smart-I, un’innovativa azienda romana specializzata in soluzioni di AI e videoanalisi

Il Gruppo Maggioli, noto per le sue attività nel settore ICT (Information and Communication Technology), ha recentemente fatto un passo significativo per espandere la sua presenza nel campo dell’Intelligenza Artificiale (AI) attraverso l’acquisizione della maggioranza di Smart-I, un’innovativa azienda romana specializzata in soluzioni di AI e videoanalisi.

Smart-I, fondata nel 2011, si è distinta nel suo campo per lo sviluppo di prodotti smart e soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale. La società ha guadagnato riconoscimento per la realizzazione di oltre 2700 installazioni di video sensori intelligenti in tutto il mondo e per aver stabilito più di 25 partnership con clienti di spicco, tra cui Vodafone, Edison, Enel.

L’acquisizione di Smart-I da parte del Gruppo Maggioli è stata annunciata attraverso un comunicato, che sottolinea come questa operazione si inserisca nel percorso di espansione e innovazione del gruppo. Con questa mossa, Maggioli non solo amplia la propria offerta nel campo della sicurezza urbana, ma integra anche sistemi avanzati di intelligenza artificiale nella sua gamma di soluzioni.