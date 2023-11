Gruppo segnalazioni viabilità San Marino. Rallentamenti nella Super per pulizia sede stradale. Grandi lavori di pulizia in vista delle visita di Mattarella

La Repubblica di San Marino ha intrapreso una pulizia straordinaria delle sue strade principali in previsione della visita del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Questa operazione, inedita per lo stato quanto straordinaria, è stata organizzata in collaborazione con il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e i vertici dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi (AASS).

In una recente riunione con i Capitani di Castello, sono state discusse le problematiche specifiche di ogni area, e l’AASS ha raccolto queste informazioni per un’azione rapida ed efficace.

L’obiettivo è stabilire un programma di pulizia e sanificazione regolare per migliorare l’aspetto del paese, aumentando la consapevolezza dei cittadini e riducendo l’abbandono dei rifiuti al di fuori delle aree designate.

Foto: Gruppo Segnalazioni Viabilità San Marino di Daria Renzi.