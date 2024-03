Guardia di Finanza di Ravenna: sequestrate tre tonnellate di vongole senza etichette

La Guardia di Finanza di Marina di Ravenna ha sequestrato recentemente tre tonnellate di vongole straniere prive delle etichette di identificazione di origine, del valore di circa 60.000 euro sul mercato. I finanzieri hanno fermato un furgone con targa portoghese che stava scaricando il prodotto in una cooperativa di pesca a Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara. L’importazione dei molluschi è stata effettuata senza la previa segnalazione di arrivo e registrazione dell’operatore commerciale destinatario del prodotto presso l’Ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari (Uvac). Il responsabile della cooperativa di pesca è stato sanzionato con una multa di più di 2.000 euro. Un campione delle vongole sequestrate verrà analizzato per verificare eventuali contaminazioni chimico-batteriologiche, mentre la quantità principale è stata destinata alla distruzione.