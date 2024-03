Guardiamoci allo specchio (l’editoriale di David Oddone)

Steve Jobs una volta disse: “Negli ultimi 33 anni mi sono guardato allo specchio ogni mattina e mi sono chiesto: se oggi fosse l’ultimo giorno della mia vita, vorrei fare ciò che sto per fare oggi? E ogni volta che la risposta è stata ‘no’ per troppi giorni di fila, ho capito che bisognava cambiare qualcosa”. Queste parole, anche se pronunciate in un contesto personale, hanno una profonda rilevanza nel momento attuale, mentre San Marino si prepara ad affrontare le elezioni del 9 giugno.

Dobbiamo guardarci allo specchio come comunità e chiederci se stiamo veramente perseguendo il futuro che desideriamo. Davanti a noi si presenta un bivio importante: da un lato, la possibilità di abbracciare un cammino di rinnovamento e progresso, mentre dall’altro, il pericolo di restare intrappolati nelle logiche divisive e le sterili polemiche che hanno caratterizzato troppo spesso il panorama politico del Monte.

La posta in gioco non potrebbe essere più alta. Queste elezioni non si limitano alla scelta di chi governerà il Paese nei prossimi anni, ma delineano la rotta che il Titano intende seguire. È fondamentale abbandonare i toni acrimoniosi e le reciproche accuse, per lasciare spazio a un confronto costruttivo basato su proposte concrete e dati verificabili.

I cittadini non desiderano retorica o promesse vuote, ma un impegno serio e tangibile per affrontare le sfide che ci attendono. È necessaria una visione lungimirante che sappia conciliare la salvaguardia delle tradizioni con l’innovazione, la tutela sociale con lo sviluppo economico, il senso di appartenenza con l’apertura al mondo esterno e all’Europa.

Si deve voltare pagina. Dobbiamo abbandonare gli estremismi e gli estremisti, così come un passato segnato da divisioni, e abbracciare l’unità e la coesione. Una campagna elettorale improntata al dialogo e al confronto costruttivo, dove le persone e le idee siano al centro, è ciò di cui San Marino ha davvero bisogno.

Il 9 giugno rappresenta un’occasione unica per dare una svolta decisa al domani.

Dobbiamo chiederci se stiamo vivendo ogni giorno con la passione e l’impegno necessari, nella consapevolezza che col voto abbiamo l’opportunità di trasformare la nostra visione in azione concreta.

David Oddone

(La Serenissima)