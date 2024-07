Guasto alla rete Microsoft manda in tilt gli aeroporti e non solo. Nessun problema negli aeroporti romagnoli

Nessun volo è stato cancellato questa mattina a Bologna, e gli aerei sono puntuali, nonostante il guasto alla rete Microsoft che ha causato ritardi nelle partenze. Il problema riguarda le procedure informatiche per l’imbarco e i controlli ai check-in, che non funzionano correttamente a causa del down del sistema. Gli addetti delle società di handling devono inserire manualmente i dati dei passeggeri per farli salire sugli aerei, causando rallentamenti e ritardi nelle partenze, stimati tra i 10 e i 20 minuti. La situazione è sotto controllo, secondo la società di gestione dell’aeroporto Marconi. Negli aeroporti romagnoli di Rimini e Forlì, non ci sono problemi e non si segnalano ritardi.

“Blue screen of death”

In queste ore, una schermata blu con errori fatali del sistema operativo, nota come Blue screen of death, ha colpito milioni di computer in tutto il mondo, causando problemi nei sistemi informatici di aeroporti, ospedali, banche e aziende. Questo down globale sembra essere legato a un errore nell’aggiornamento di CrowdStrike, un software di sicurezza informatica su Windows, uno dei sistemi operativi più diffusi. Al momento, non sembra essere un attacco informatico, ma una problematica legata a un aggiornamento software.