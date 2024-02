Harry vuole tornare nel Regno Unito ma Meghan è contraria. Il duca è scioccato da quando ha saputo che suo padre aveva il cancro

Il principe Harry vorrebbe tornare nel Regno Unito per aiutare il padre malato, ma non senza sua moglie Meghan, che però non è d’accordo con l’idea del marito. Secondo l’autore reale Tom Quinn, scrive il Mirror, il duca di Sussex è rimasto “visibilmente scioccato e sconvolto” quando ha saputo che suo padre aveva il cancro. Avrebbe quindi voluto fare “immediatamente” qualcosa di “pratico” per aiutarlo. Tuttavia, sapeva che la sua offerta di aiuto sarebbe stata probabilmente respinta, dopo che lui e sua moglie hanno lanciato numerosi attacchi contro la famiglia reale negli ultimi anni.

“Harry sa che non gli sarà mai permesso di diventare un reale part-time – ha detto Quinn in esclusiva al tabloid britannico – e di restare sei mesi negli Stati Uniti e poi sei mesi nel Regno Unito. La famiglia non si fida più di lui e, inoltre, Meghan è assolutamente contraria. C’è troppo cattivo sangue ormai perché ci possa essere anche solo una remota possibilità”.

“Harry è parso visibilmente scioccato e sconvolto quando ha saputo che suo padre aveva il cancro – ha affermato Quinn – Avendo perso sua madre all’età di 12 anni, era arrivato a supporre che, qualunque fossero i loro alti e bassi, suo padre avrebbe goduto della longevità di cui godevano la defunta regina e il principe Filippo. Nonostante tutte le sue lamentele in Spare e nelle varie interviste televisive, Harry è sotto sotto ancora un ragazzino smarrito e quando ha saputo che suo padre era malato, avrebbe voluto fare subito qualcosa di pratico per aiutarlo, ma sapeva anche che la sua offerta di aiuto sarebbe stata respinta. E anche nel caso non lo fosse stata, sua moglie non sarebbe andata in Gran Bretagna con lui”.

?”Harry non tornerà nel Regno Unito senza Meghan, nemmeno per qualche mese – ha detto ancora l’esperto reale – Ma ha dovuto comunque fare la proposta, perché qualsiasi altra cosa sarebbe sembrata insensibile e indifferente. Nessuno nella famiglia reale vuole tornare ai terribili giorni in cui Meghan, Harry, William e Kate cercavano di andare d’accordo e fallivano, causando gravi danni all’immagine del regno. Dopo che è stato affermato che Harry sarebbe disponibile a tornare temporaneamente ai doveri reali, fonti di palazzo hanno affermato che qualsiasi possibilità è già stata esclusa. Gli insider hanno detto al Sunday Telegraph che ‘non c’è modo di tornare indietro’ per Harry per riunirsi con la sua famiglia. Si pensa che il duca si sia offerto di intervenire nei doveri reali per aiutare suo padre mentre era malato, ma che la famiglia reale abbia insistito sul fatto di non aver bisogno del suo aiuto”.

Adnkronos