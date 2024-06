Hera: ripristinata l’attività di una delle due linee del depuratore di Marina di Ravenna

I lavori proseguiranno anche nella giornata di domani, per consentire l’avvio della seconda linea del depuratore da lunedì

Proseguono a ritmo serrato i lavori Hera di ripristino delle attività del depuratore di via Trieste 356, che raccoglie e depura le acque di scarico di Marina di Ravenna e dove il 12 giugno intorno alle 14 si è sviluppato un incendio.

I tecnici della multiservizi hanno completato l’installazione del compressore d’aria d’emergenza, mutuandolo da un altro impianto, per ripristinare rapidamente il funzionamento del sistema biologico danneggiato dalle fiamme.

Grazie a questo intervento, una delle linee di trattamento del depuratore è stata rimessa in marcia e per una rapida ripresa del processo depurativo completo, i lavori proseguiranno anche nella giornata di domani, per consentire l’avvio della seconda linea e della sedimentazione terziaria del depuratore già da lunedì.