I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno eseguito due provvedimenti cautelari emessi dall’Autorità Giudiziaria

Bologna e San Lazzaro di Savena (BO): I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, hanno eseguito, nei giorni scorsi, alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria nei confronti di due stranieri di 23 e 35 anni. A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato, a seguito di normale controllo, un 35enne originario del Marocco, senza fissa dimora, pregiudicato, colpito da un ordine di esecuzione di pene concorrenti per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna. Tale provvedimento è stato emesso a seguito delle sentenze di condanna per reati contro il patrimonio. Nella circostanza, il 35enne, alla vista della pattuglia dei Carabinieri, forse sapendo del provvedimento a suo carico, ha tentato di nascondersi, defilandosi dietro alcune autovetture in sosta. Lo straniero, dopo le formalità di rito, è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Bologna per espiare la pena residua di anni 5 mesi 6 e giorni 25 di reclusione. A San Lazzaro di Savena (BO), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 23enne originario delle Filippine, domiciliato a Bologna, pregiudicato, colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione rilasciato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna. Tale provvedimento è stato emesso a seguito della rapina in concorso commessa a febbraio 2019 a Bologna. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato ed associato alla Casa Circondariale di Bologna per espiare la pena residua di anni 2 e mesi 10 di reclusione più una multa pari a 800 euro.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna