I Carabinieri di Cesena contro crimine e degrado urbano

Proseguono senza sosta i controlli intensificati da parte dei Carabinieri della compagnia di Cesena, volti a combattere i reati predatori, il traffico di droga e la guida in stato di ebbrezza. Recentemente, gli agenti hanno attuato un’operazione mirata soprattutto nel centro città, con un focus particolare sulle aree caratterizzate da degrado.

Nel corso delle attività, un cittadino di origine straniera è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio, dopo il sequestro di circa 13 grammi di hashish e marijuana. Inoltre, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droga, con un sequestro di circa 7 grammi di sostanze analoghe.

Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore a un grammo per litro, e ha subito il ritiro della patente per una futura sospensione. Contestualmente, due stranieri sono stati denunciati per possesso di armi e oggetti pericolosi, dopo il sequestro di un nunchaku, un coltello con una lama di 13 centimetri e forbici di grandi dimensioni. Un altro straniero è stato denunciato per soggiorno illegale, con avvio delle procedure per l’espulsione.

Il bilancio finale delle operazioni include 12 infrazioni al codice della strada, 16 perquisizioni e ispezioni personali e veicolari, e il controllo di 187 persone e 2 esercizi pubblici. I Carabinieri hanno comunicato che tali attività di controllo e prevenzione continueranno nelle prossime settimane.