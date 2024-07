I Classici del Jazz a Montefiore Conca con il ”Marte-di Jazz”

Marte-di Jazz, convivio di Musica e Atmosfera a Montefiore, in piazza della Libertà, con i Classici del Jazz e la camminata panoculturale con Proloco.

19.07.2024. Il terzo appuntamento di “Marte-di Jazz – convivio di Musica e Atmosfera in Piazza”, un’idea di Diego Olivieri, direttore artistico e fondatore di JaZzFeeling, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale di Montefiore Conca, prosegue martedì 30 luglio alle 21 in Piazza della Libertà, preceduta alle 19:30 dalla passeggiata panoculturale, in collaborazione con i Manutentori Sentieri CAI e Proloco Montefiore.

Dopo il successo delle prime due date, questa è la volta di “Classic Jazz Forever”, che vede protagonista il Joyful Interplay Trio: Filippo Macchiarelli al contrabbasso, Andrea Elisei alla batteria (che sostituisce Luca Luzi). L’essenza dello standard Jazz per eccellenza. Da George Gershwin, a Cole Porter, a Jerome Kern. Il trio propone un repertorio di standards che lambisce il panorama della forma canzone della musica americana. In essa è contenuta l’essenza dello standard Jazz per eccellenza. Da Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter, a Jerome Kern. Il trio propone un approfondimento nei grandi classici, dagli standards di Broadway fino a Joe Henderson, in una veste del tutto personale.

Il concerto inizia alle ore 21 circa, in Piazza della Libertà, ed è gratuito.

Sono disponibili le sedute predisposte, fino a esaurimento posti. Per chi gradisce cenare o stuzzicare qualcosa ascoltando il concerto, la Locanda “Il Grillo” e da “La Bottega del Cavaliere Ormanno” alimentari e piadineria, hanno i loro tavoli posizionati nel contesto della piazza animata.

Il concerto è preceduto alle 19:30 da una passeggiata panoculturale, anch’essa gratuita, in collaborazione con i Manutentori Sentieri CAI di Montefiore Proloco Montefiore, per apprezzare la bellezza da una prospettiva mozzafiato sulla rocca e la costa, nonché scoprire la cultura e le curiosità del luogo.

Ultima data della rassegna martedì 6 agosto.

Bellezza, musica, cultura, essere assieme.