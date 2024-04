I COLORI DELLA RIDERS’ LAND IN TUTTO IL MONDO. INAUGURATO UFFICIALMENTE NEL PADDOCK LO STORE TERRANOVA CON IL MERCHANDISING MWC

Misano World Circuit, 20 aprile 2024 – Merchandising MWC firmato Terranova. E’ stato inaugurato ufficialmente, nel weekend dello JuniorGP Motor Valley e Emilia-Romagna, lo store interno al paddock del Marco Simoncelli, frutto di una partnership siglata alla MotoGP 2022 fra la Santa Monica SpA e il Gruppo Teddy.

In questi mesi è stato realizzato lo store che nello stile e nella scelta dei materiali si inserisce perfettamente nel contesto del circuito, contribuendo ad un paddock ancor più suggestivo e connesso col sistema MWC che abbraccia la pista, coi nuovi luoghi di attrazione creati in questi anni.

Oltre allo store, s’è avviata anche la commercializzazione, sia nei negozi internazionali della catena che sulla piattaforma di e-commerce dei prodotti, diretta agli appassionati del motorsport desiderosi di indossare le texture ormai famose nel mondo e che richiamano i colori simbolo della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il brand Terranova ha già familiarità nel motorsport grazie alla collaborazione con Enea Bastianini, un’ulteriore testimonianza della passione e dell’attenzione ai giovani talenti della Riders’ Land.

Nel cuore del paddock di MWC ecco quindi lo store di 200 mq e una serie di punti vendita posizionati nelle aree di maggior flusso di pubblico, nei pressi di prati e tribune.

Da ricordare anche la presenza costante di Terranova nelle vip lounge del circuito per azioni incentive ed hospitality, oltre all’utilizzo dell’impianto per i propri shooting fotografici.

DICHIARAZIONE GRUPPO TEDDY, FEDERICO IMBODEN (Project Manager Terranova)

“Siamo entusiasti di inaugurare ufficialmente MWC store Terranova, in uno dei luoghi più iconici della nostra riviera. Il legame con il territorio è da sempre una caratteristica fondamentale del nostro brand e non vediamo l’ora di accogliere tutti gli appassionati della Riders’ Land per offrirgli un’esperienza indimenticabile all’interno del nostro store”.

DICHIARAZIONE GRUPPO TEDDY, MANOLO ROIO (Direttore Marketing Terranova)

“Siamo molto soddisfatti di questo primo anno di collaborazione con la commercializzazione dei capi MWC iniziata nel 2023 sul nostro e-commerce www.terranovastyle.com, nel circuito ed in una selezione di punti vendita in Italia e all’estero. Da oggi, finalmente, possiamo proporre la nostra gamma di prodotti donna, uomo e bambino con un bellissimo store all’interno del paddock”.

DICHIARAZIONE MWC, ANDREA ALBANI (Managing Director)

“Il nuovo store firmato Terranova è un ulteriore salto di qualità che compie Misano World Circuit. Grazie all’accordo, i colori della Riders’ Land, ormai noti al pubblico presente agli eventi e veicolati da immagini in tutto il mondo, diventano ancor più familiari grazie alla potenza commerciale internazionale del Gruppo Teddy. Si aggiunge l’arricchimento del patrimonio di aziende protagoniste a MWC, che sono a loro volta spinta propulsiva di una crescita che ha reso l’impianto un Parco dei Motori frequentato sostanzialmente tutto l’anno”.

GRUPPO TEDDY

Il Gruppo Teddy è una realtà protagonista nel mercato della moda e dell’abbigliamento, con un fatturato consolidato superiore al mezzo miliardo di Euro (671 milioni di Euro, dati al 2022). Il Gruppo, che commercializza i marchi Terranova, Rinascimento, Calliope e QB24, è presente tramite le attività retail (negozi monomarca) e wholesale (ingrossi) in oltre 90 nazioni di tutto il Mondo. Nato nel 1961 a Rimini, da oltre 60 anni, persegue il sogno di costruire “una grande azienda che guadagni molto per creare occupazione e una parte degli utili destinarli ad opere sociali, sia in Italia che all’estero” (Vittorio Tadei, fondatore del Gruppo Teddy).

Il Gruppo Teddy conta 803 punti vendita Terranova, Rinascimento e Calliope in tutto il mondo e oltre 3.000 dipendenti*.

*Dati al 31/12/2022

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli: SMART Comunicazione