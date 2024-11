I controlli alla circolazione stradale all’uscita del casello A14-Imola. Automobilista arrestato dai carabinieri

Imola (BO): I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno arrestato un automobilista sulla ventina, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante un controllo alla circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando all’ingresso del casello dell’autostrada A14, detta anche Bologna-Taranto. L’attenzione dei Carabinieri è stata richiamata dal giovane automobilista che dopo aver pagato il pedaggio in contanti, stentava a ripartire, restando a bordo del veicolo fermo, in prossimità della sbarra alzata. A quel punto, l’automobilista, non potendo tornare indietro per il sopraggiungere di altri veicoli che stavano uscendo dall’autostrada, ha ripreso lentamente la marcia, uscendo dal casello autostradale in direzione della Strada Provinciale 610 Selice, ma prima di raggiungerla è stato fermato dai Carabinieri che, notata la titubanza a ripartire, gli hanno chiesto di esibire i documenti di guida e di circolazione. È stato in quel momento che i Carabinieri si sono accorti che il giovane stava sudando ed era troppo agitato per un controllo stradale. A quel punto, i Carabinieri lo hanno accompagnato in caserma e sottoposto a una perquisizione che ha consentito di trovare venti panetti di una sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di 20,6 kg, nascosti nel bagagliaio dell’auto. Di fronte all’enorme quantitativo di droga, il presunto responsabile non ha dato alcuna spiegazione e i Carabinieri lo hanno arrestato, informando il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna che ha disposto il collocamento del giovane in una struttura carceraria.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna