I CONTROLLI DEI CARABINIERI DEL COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA NEL RIONE BOLOGNINA PER MANTENERE L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN UN’AREA INTERESSATA DALLA CRIMINALITÀ E DAL DEGRADO URBANO

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato numerose persone nel Rione Bolognina, un’area interessata da fenomeni di criminalità e degrado urbano. La presenza dell’Arma dei Carabinieri è stata richiesta dalla cittadinanza per prevenire e fermare l’illegalità, all’ordine del giorno: in particolare furti, rapine, possesso ingiustificato di armi e traffico di droga. Già nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna avevano identificato oltre duecento persone e controllato centinaia di automobilisti e motociclisti, tra cui un giovane in sella a uno scooter rubato, un automobilista e il passeggero in possesso di droga e altri tre automobilisti bolognesi ubriachi, deferiti ai sensi della normativa vigente. Nella giornata odierna, 28 gennaio 2025, una ventina di Carabinieri coordinati dalla Compagnia Bologna Centro e gli Agenti del Nucleo Cinofili della Polizia Locale, hanno controllato l’area adiacente al Mercato Francesco Albani, procedendo all’identificazione di un centinaio di persone, al controllo di alcuni esercizi pubblici e alla notifica nei confronti di due persone con precedenti di polizia dell’ordinanza prefettizia dell’ottobre scorso, trattandosi di una di quelle aree oggetto del divieto di stazionamento perché ritenute aree sensibili. I servizi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna proseguiranno nei prossimi giorni per reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna