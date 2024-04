I giovani protagonisti della prima giornata del weekend dedicato al Misano E-Prix

-Oltre 1.500 tra gli studenti in tour a MWC, le ragazze di Girls on Track e i partecipanti al corso ITS Maker

Misano World Circuit, 11 aprile 2024 – I giovani sono stati i protagonisti della prima giornata del weekend dedicato al Misano E-Prix, prima prova europea della decima edizione del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

Oltre 1.200 studenti, provenienti da 16 scuole e Università del territorio, hanno incontrato il mondo della Formula E e condiviso i contenuti che l’evento trasmette, legati alla sostenibilità, efficienza energetica e in generale una grande attenzione al risparmio ambientale in tutte le forme.

I giovani hanno visitato il circuito in un tour appositamente organizzato nel paddock e sono saliti sulla collinetta alla curva sulla quale campeggia la quercia dedicata a Marco Simoncelli. A seguire, impegni ai talk in programma e tanta curiosità per l’attività in pista avviatosi oggi con le prove libere.

A loro si aggiungono le 200 ragazze che hanno partecipato alle attività del programma Girls on Track, programma che mira a promuovere l’uguaglianza di genere negli sport motoristici offrendo alle giovani donne uno sguardo alle numerose opportunità di carriera disponibili in pista e fuori, e gli studenti del corso ITS Maker in Sport & Electric Motorcycle che ha sede a MWC.

“È stato emozionante accogliere tanti giovani interessati e curiosi di conoscere il contenuto che veicola la Formula E insieme allo spettacolo delle gare – il commento di Andrea Albani, managing director MWC – Questo era uno degli obiettivi condivisi e in queste settimane si sono consolidate relazioni che sono sfociate nelle tante iniziative programmate. Qui a MWC ospitiamo anche l’ITS Maker della Regione Emilia-Romagna che prepara tecnici per i team del motorsport, anche loro da diversi giorni vivono l’adrenalina della Formula E”.

UNA FORMULA E GEN1 IN DONO ALL’ITS MAKER DI MISANO WORLD CIRCUIT

Proprio all’ITS Maker attivo a MWC, è stata consegnata l’auto originale di Formula E Gen1che nel 2014 ha avviato l’era rivoluzionaria delle auto a ruote scoperte completamente elettriche.

Un’auto dal potenziale di 200 Kw, capace di raggiungere una velocità di 225 km/h generando 100 kWh di energia.

Il dono da parte di Formula E intende stimolare fra i giovani partecipanti all’ITS Maker di Misano World Circuit e in tutta la Motor Valley, l’impegno a promuovere il progresso umano sostenibile coltivando una nuova generazione di ingegneri e innovatori attenti all’ambiente.

Alla consegna hanno preso parte il Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Gianmaria Manghi, il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, il Managing Director di Misano World Circuit Andrea Albani e, per Formula E, Julia Pallé, Sustainability Manager, e Margot McMillen, Event Director del Misano E-Prix.

“Il futuro dell’industria legata al Motorsport passa per la formazione e l’innovazione – il commento di Gianmaria Manghi -. La Regione Emilia-Romagna ha dato corpo a questa convinzione e l’Its qui a Misano World Circuit si è rivelato un successo straordinario. Ora l’incontro con la Formula E è un altro passo nella direzione del futuro”.

DOMANI IL CONCERTO DI ROSE VILLAIN. AD APRIRE IL RIMINESE FEDERICO BARONI

Allo spettacolo in pista si aggiunge quello nel Fan Village. È previsto domani alle 13:00 il concerto di Rose Villain, reduce dal grande successo ottenuto con “Click Boom!”, il brano portato sul palco del Festival di Sanremo.

Ad aprire il concerto, alle 12:00, sarà Federico Baroni, cantautore cesenate di nascita, ma cresciuto a Rimini, che nel 2016 ha partecipato ai Boot Camp di X-Factor e, nel 2018, al talent “Amici”.

Domenica, invece, a salire sul palco del Fan Village sarà Bradley Simpson. Dopo il successo con i The Vamps, è passato da frontman della band ad artista solista, intraprendendo un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera.

Le esibizioni di Rose Villain e Bradley Simpson fanno parte delle tante opportunità a cui avranno accesso i possessori di un biglietto per il Misano E-Prix.

UNA NAVETTA GRATUITA PER RAGGIUNGERE IL CIRCUITO

Nelle giornate di sabato e domenica, per raggiungere comodamente ed in maniera ecologica il circuito, sarà disponibile un servizio di navetta gratuito, svolto da Start Romagna con un mezzo a metano che, partendo dalla stazione Ferroviaria di Riccione, arriverà a Misano World Circuit, transitando anche per Piazzale Currier, Riccione Terme, Misano Brasile e la Stazione Ferroviaria di Misano. La prima corsa partirà da Riccione alle 7:30 del mattino, mentre l’ultima corsa della giornata partirà dal circuito alle 18:40. Orari, frequenze e fermate intermedie sono disponibili sull’App MWC e sul sito web del circuito (https://www.misanocircuit.com/calendario-eventi/fiaformulae/).

Sull’App e sul sito web sono disponibili anche informazioni e percorso consigliato per chi raggiungerà il circuito con il proprio mezzo.

PREVENDITA BIGLIETTI

I tagliandi per il Misano E-Prix sono in vendita sulla piattaforma TicketOne. Tutte le informazioni sulle varie soluzioni, compresi abbonamenti e riduzioni, sono disponibili sul sito web di Misano World Circuit (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/fiaformulae/). Durante le giornate dell’evento, inoltre, le casse del Misano World Circuit resteranno aperte. Tutti i tagliandi danno accesso al paddock e all’area dell’Allianz Fan Village, il Festival dei fan della Formula E che propone due giornate di pieno divertimento con un ricco programma di attività, concerti e tante possibilità di esplorazione all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti.

IL PROGRAMMA IN PISTA DI DOMANI, SABATO 13 APRILE

08:00 08:30 FORMULA E FREE PRACTICE 2

10:20 10:32 FORMULA E QUALIFYING GROUP A

10:37 10:49 FORMULA E QUALIFYING GROUP B

11:05 11:20 FORMULA E QUARTER FINAL

11:24 11:34 FORMULA E SEMIFINAL

11:38 11:43 FORMULA E FINAL

15:04 FORMULA E RACE (28 laps)

16:00 FORMULA E PODIUM CEREMONY

Ufficio Stampa Misano World Circuit Marco Simoncelli