Prevista per oggi alle ore 16.00 la vista a Casa Fabrica per i 31 ragazzi dei Soggiorni Culturali 2024. Obiettivo della visita conoscere le tradizioni rurali sammarinesi grazie alla visita guidata del Museo della Civiltà Contadina e per scoprire i prodotti tipici del territorio, promossi e valorizzati dal Consorzio Terra di San Marino grazie al laboratorio “mani in pasta”.

Ufficio Stampa

Consorzio Terra di San Marino

www.consorzioterradisanmarino.com