I NUMERI VINCENTI DELLA LOTTERIA DI NATALE DI BANCA DI SAN MARINO

Conclusa la prima estrazione della Lotteria di BSM con montepremi interamente in denaro.

Parola d’ordine: mantenere i biglietti per la seconda del 6 Gennaio 2025.

Passato il Natale, concluso il classico, primo, appuntamento sammarinese con la fortuna:

la Lotteria di Natale di Banca di San Marino. Un momento di spensieratezza che l’Istituto conferma ogni anno per i cittadini, unito allo spirito di attenzione per le varie realtà associative sammarinesi, finalizzato all’offerta di un concreto contributo.

Per il 2024 il ricavato sarà devoluto a Caritas Vicariale di San Marino, a supporto della preziosa attività che svolge sul territorio in favore di famiglie e persone in difficoltà.

Questi i biglietti vincenti per la prima estrazione di Natale:

1° Premio di €3.000,00 al biglietto n. 305779

2° Premio di €1.500,00 al biglietto n. 322530

3° Premio di € 500,00 al biglietto n. 334612

I numeri saranno inoltre pubblicati sul sito internet bsm.sm e sulla pagina Facebook @bancadisanmarino.

Importante ricordare che ci sarà una seconda estrazione in occasione dell’Epifania, l’invito dunque, per tutti i possessori dei biglietti è di mantenerli fino al 6 Gennaio 2025, per tentare nuovamente la fortuna e sperare in vincite che soddisfano gli amanti dei motori e della tecnologia: 1° premio I-Phone 16, 2° premio Monopattino elettrico, 3° premio Biglietto per MotoGP Misano.

I fortunati vincitori avranno tempo fino al 31 gennaio, ore 16,00, per presentarsi con i biglietti vincenti presso la Sede Centrale di Banca di San Marino S.p.A., in Strada della Croce n. 39 a Faetano per il ritiro della vincita.

Per ulteriori informazioni: www.bsm.sm