I parchi Costa della Romagna sostengono progetti di ricerca sui malati di Alzheimer con l’associazione Airalzh

Durante la giornata di scambio di auguri aziendale per i parchi Costa Edutainment della Romagna, è stato messo in scena uno spettacolo teatrale intitolato ‘Il filo dei ricordi’, dedicato al tema dell’Alzheimer. Questa iniziativa, oltre a essere una giornata di festa e scambio di auguri, è stata anche un’occasione per sensibilizzare sulle malattie come le demenze e l’Alzheimer, che creano disagio e sfide per i caregivers. La direttrice generale, Patrizia Leardini, ha affermato che questo spettacolo è un regalo per far riflettere su un tema ancora poco trattato e che l’azienda, insieme ai suoi dipendenti, donerà fondi all’associazione nazionale Airalzh che sostiene i malati e le loro famiglie. Il presidente di Costa Edutainment, Beppe Costa, ha aggiunto che il Gruppo sosterrà Airalzh anche in futuro. Airalzh è un’associazione che promuove la ricerca medico-scientifica sull’Alzheimer a livello nazionale, grazie all’impegno di clinici, ricercatori universitari e manager aziendali. Alessandro Morandotti dell’associazione ha dichiarato che i fondi ricevuti dal Gruppo Costa saranno utilizzati per migliorare la qualità della vita dei pazienti e contribuire alla scoperta di nuove terapie tramite borse di studio destinate a giovani ricercatori.