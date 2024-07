I Parchi Costa Edutainment e la NOTTE ROSA

ITALIA IN MINIATURA

Italia in Miniatura ha letteralmente riprodotto una Notte Rosa in Miniatura per celebrare l’evento 2024.

Accanto a una spiaggia dove la sabbia è diventata magicament rosa, spicca l’Arco d’Augusto, sotto al quale ballerini in miniatura rendono omaggio al claim dell’evento “Weekend Dance”, per il quale sono stati anche realizzati cartelloni, sempre in miniatura.

Anche le fontane davanti al parco zampilleranno di rosa!

AQUAFAN RICCIONE

L’M280, lo scivolo più alto e lungo della storia di Aquafan, illuminato di un rosa intenso, sarà il biglietto da visita luminoso di Riccione. Proprio in occasione del weekend della Notte Rosa parte la nuova MaxiOnda 2024 “Tutti Pazzi per Aquafan” e gli Aquadancers, il leggendario corpo di ballo del parco, svelerà costumi in pink nel loro morning show animato da Franky DJ.

OLTREMARE RICCIONE

La grande fontana dei delfini di Oltremare, il Family Experience Park di Riccione, zampillerà di rosa, in onore di Candy, Cleo, Blue e Mia, le femmine di tursiope del Parco madrine della Notte Rosa 2024.

Parte nel weekend anche l’animazione a tema fiabe con principesse, curiosi maghi stile Harry Potter che si aggirano fra gufi e rapaci, il divertente quiz show con i pappagalli della Crazy Farm Arena.

ACQUARIO DI CATTOLICA

Per la prima volta, l’insegna dell’Acquario di Cattolica si accenderà di rosa nella notte più pink dell’anno.

Nella struttura cattolichina, dal 1 luglio è stato prolungato l’orario di visita fino alle 19.30, per godere ancora più intensamente dell’incontro con oltre 3000 esemplari di fauna marina.

Parchi Costa Edutainment Romagna