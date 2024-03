I° STAGE 2024 CON IL G.M. PARK YOUNG GHIL (c.n. 9° dan) (D.S. Taekwondo FITA e TSM)

Siamo soltanto all’inizio di una stagione agonistica molto stimolante ed impegnativa che sfocerà nella gara più importante di sempre: la prossima Olimpiade a Parigi, da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto 2024. Ma per ottenerne il pass, occorre qualificarsi al primo o al secondo posto nell’imminente Torneo Europeo preolimpico di Sofia (BUL), che si disputerà il prossimo week end. In questo caso si avrebbe la certezza dell’accesso diretto con almeno un atleta biancoazzurro all’Olimpiade, oppure confidare in una wild card.

Dopo le bellissime trasferte delle scorse settimane all’Insubria Cup di Busto Arsizio (VA), ai Campionati Italiani Cadetti 2024 a Torino e al 15° Taekwondo International Open di Ljubljana (SLO), degli scorsi fine settimana, che hanno visto protagonisti i nostri ragazzi con medaglie ed ottimi piazzamenti, è nuovamente salito sul Titano il Gran Maestro Park Young Ghil – c.n. 9° dan (Direttore Sportivo Federazione Italiana Taekwondo FITA e TSM), che ha allenato atleti del calibro di Molfetta e Sarmiento, rispettivamente oro e bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, Vito Dell’Aquila, oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Campione del mondo 2023.

Le tre giornate di stage agonistico in programma presso la Palestra Sport Domus di Serravalle, hanno visto tutta la Nazionale Sammarinese di Taekwondo impegnata, con i suoi ragazzi, contro diversi atleti, rivelatisi ottimi sparring partner, di Emilia Romagna, Marche e Veneto.

Erano presenti anche alcuni piccolissimi, che hanno potuto ammirare, per la prima volta, il clima che si respira prima di una grande gara.

Il Maestro Park ha, come sempre, elargito i suoi preziosi consigli, sempre pieni di novità tecniche e varie strategie, sia agli Allievi, sia ai Maestri sammarinesi Secondo Bernardi (6° dan), Coach della Nazionale e dall’Allenatore Maestro Giovanni Ugolini (6° dan), responsabile del settore giovanile, Lorenzo Busignani (6° dan), Manuele Crescentini e Gino Zaghini (entrambi 4° dan).

Ad aprile (23-24/04/2024) i nostri rappresentanti saranno all’European Small Countries Championships 2024 di Tallinn (EST); seguito a maggio (10-12/05/2024) dall’European Senior Championships 2024 (G-4) a Belgrado (SER) e il 30-31/05 dall’Argentina Open World Taekwondo (G-2), per concludere il primo semestre in casa (29-30/06/2024) con il San Marino Open 2024 al Multieventi di Serravalle (RSM) (riservato a junior e senior).

Tre giorni di impegno totale e nuovi stimoli per tutti, sia giovani sia veterani, in prospettiva delle prossime sfide sportive che, si spera, portino alla conquista di altri prestigiosi trofei.

Maestro Giovanni UGOLINI (6° dan)

(Addetto stampa e Comunicazione T.S.M.)

Foto: il San Marino Team allo stage 2024

Con il G.M. Park Young Ghil (c.n. 9° dan)