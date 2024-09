I tecnici di Enel ricostruiscono un nido di cicogne. Era stato distrutto da un temporale a Reggio Emilia

È stato ricostruito e ripristinato il nido delle cicogne bianche che era andato distrutto a causa di un temporale lo scorso 27 agosto a Gavasseto di Reggio Emilia, luogo simbolo dei volatili simbolo di fertilità da vent’anni.

I tecnici di E-Distribuzione hanno eseguito un intervento all’insegna della sostenibilità ambientale installando in sicurezza, in cima ad un traliccio, una nuova piattaforma per la nidificazione degli esemplari.

L’intera comunità della frazione si era mobilitata, in virtù del feeling speciale con la campagna reggiana e il suo ambiente.

“Siamo soddisfatti di questo intervento realizzato in collaborazione con la popolazione locale per offrire un luogo di nidificazione sicuro alla cicogna – dichiara Simone Lombardi, Responsabile E-Distribuzione dell’unità territoriale di Reggio – Sostenibilità ambientale e tutela della biodiversità rappresentano temi prioritari in tutte le attività che svolgiamo ogni giorno sul territorio”.

Ansa