I test della MotoE aprono il lungo weekend del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

-Domani anche la Pit Walk Solidale e la Red Bull Riders Night a Riccione

-Pronto anche quest’anno un imponente piano viabilità con percorsi dedicati, parcheggi e navette

-La MWC Padel Arena aperta per le persone presenti nel paddock

Misano World Circuit, 4 settembre 2024 – Entra nel vivo la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, primo dei due appuntamenti che il Misano World Circuit ospiterà prima della lunga parentesi oltre oceano e del gran finale a Valencia di metà novembre.

Le porte del circuito intitolato a Marco Simoncelli si apriranno già domani per i test del FIM Enel MotoE World Championship, che proprio a Misano vivrà il suo epilogo stagionale.

Il tracciato del Misano World Circuit è pronto ad attendere i piloti coi colori di #RideOnColor, il progetto di color marketing che ha reso MWC e la Riders’ Land riconoscibili nel mondo con le inconfondibili texture negli oltre 20.000 mq delle vie di fuga. Il progetto, messo, a punto insieme al designer Aldo Drudi è stato premiato lo scorso giugno con il Compasso d’Oro ADI 2024 nella categoria ‘Ricerca per l’Impresa’.

DOMANI LA PIT WALK SOLIDALE

È in programma domani alle 17:00 la tradizionale Pit Walk Solidale che coinvolgerà quattro associazioni no profit del territorio. Trentacinque ragazze e ragazzi disabili, insieme ai loro accompagnatori, avranno l’opportunità di visitare la pit lane, ammirare ai box le moto e intrattenersi con i responsabili dei Team.

THE RIDERS’ LAND EXPERIENCE: OGGI LE SFIDE DI BASKET A SAN MARINO

Entra nel vivo anche programma di eventi sul territorio previsti dal palinsesto di The Riders’ Land Experience, aperto sabato scorso con l’inaugurazione, a Rimini, della mostra Le stelle in pista, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, aperta fino all’8 settembre in Piazzale Fellini e dedicata ai piloti portacolori del moto club, ben 8 piloti che gareggiano in vari campionati mondiali.

Oggi, nella Cava degli Umbri a San Marino, dalle 15:30 è in programma il San Marino GP Basket Race, un minitorneo basket 3×3, che vedrà alle 17:30 la squadra vincente sfidare i piloti in una gara di tiri liberi.

Domani sera, invece, sarà la volta di Red Bull Riders Night a Riccione, uno spettacolo mozzafiato di impennate su due ruote con evoluzioni straordinarie. A partire dalle ore 20:00, per tutta la serata il villaggio sarà animato da dj set e intrattenimento musicale. Chiusura alle ore 24.

CONFERMATO IL PIANO VIABILITÀ PER FACILITARE L’ARRIVO E IL DEFLUSSO DEL PUBBLICO

Conferma per il piano viabilità che agevolerà l’arrivo e il deflusso del pubblico dal circuito nelle tre giornate, elaborato dal tavolo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Rimini con il coinvolgimento degli enti e Forze di Polizia interessati.

Sono state individuate tre zone di accesso, connesse a determinati biglietti e raggiungibili mediante percorsi identificati da colori diversi: rosso, per i possessori di biglietti Tribuna A-B-C-D- D TOP, Tribuna Misanino, Tribuna Carro, Tribuna Centrale, Paddock – Hospitality Pass Parking; giallo, per l’accesso alle tribune Brutapela e Brutapela Gold; verde per i biglietti Prato 1 e Prato 2.

Una segnaletica installata nei comuni di Misano, Riccione e Cattolica accompagnerà le persone dirette all’autodromo con le indicazioni relative ai percorsi colorati da seguire per raggiungere le zone di accesso, i parcheggi, le zone per la sosta dei disabili e le casse.

In previsione del notevole afflusso di pubblico, i percorsi principali di accesso alla zona gialla e verde sono stati individuati nell’area a monte di Misano, in maniera da snellire i flussi di traffico presenti nelle direttrici viarie principali (SS16 e strade provinciali). La zona rossa sarà accessibile prioritariamente dalla SS16. Per quanti arrivano dall’autostrada A14, è consigliata l’uscita di Riccione per i percorsi giallo e verde, mentre per il percorso rosso l’uscita indicata è quella di Cattolica.

Il deflusso sarà agevolato mediante l’utilizzo di strade nell’entroterra nei comuni di San Clemente, Morciano, San Giovanni in Marignano e Coriano. Ad ogni area limitrofa al circuito corrisponderà un determinato percorso, individuato mediante segnaletica verticale appositamente posizionata che permetterà di raggiungere agevolmente i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica.

Le aree circostanti l’autodromo, come gli scorsi anni, saranno interdette al traffico dal giovedì sera, fatta eccezione per i residenti, le forze dell’ordine e i possessori del pass parking.

A vigilare sul funzionamento del piano saranno impegnati oltre 100 agenti della Polizia Stradale e del Corpo Intercomunale di Polizia Locale dei comuni di Riccione, Misano Adriatico e Coriano. Lungo le strade saranno presenti, inoltre, degli steward per fornire assistenza e informazioni.

PARCHEGGI E NAVETTE

Nelle tre zone di accesso al circuito saranno a disposizione numerosi ed ampi parcheggi gratuiti per i tre giorni dell’evento.

Da venerdì a domenica, dalle 8:00 alle 17:30, saranno disponibili dei trenini turistici che collegheranno la zona mare di Misano con la zona rossa (paddock e tribune), con partenza da Misano Centro (Piazza della Repubblica angolo Via Dante) e Misano Brasile (Fermata 1bis, angolo Via Alberello e Via della Stazione). Costo del biglietto 4 euro, andata e ritorno a 7 euro.

Nella giornata di domenica sarà inoltre attivo un servizio navette gratuito, svolto da Start Romagna, con partenze da Riccione e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e ritorno da Misano dalle 15:00 alle 18:00. Per informazioni su orari e percorsi: https://www.startromagna.it/news/navette-gratuite-motogp-misano-2024.

LA WEB APP PER TUTTE LE INFORMAZIONI

La web app accessibile dal link https://app.misanocircuit.com/it/s-motogp è il punto di riferimento per tutte le informazioni utili relative al Gran Premio: biglietti, programma e viabilità.

LA MWC PADEL ARENA ACCESSIBILE DAL PASS PADDOCK NELLE TRE GIORNATE

Nelle tre giornate, accanto al programma della pista, Misano World Circuit offre anche la possibilità di accedere alla MWC Padel Arena, inaugurata lo scorso aprile in occasione del Misano E-Prix di Formula E in collaborazione con Gimpadel, una rete di esperti in impianti sportivi e spazi ricreativi specializzata nella produzione e montaggio di campi da padel.

I due campi da padel, posizionati tra l’ingresso principale e il Ristorante Santamonica, saranno aperti dalle 10:00 alle 18:00 e accessibili per chi si troverà nel paddock. Le prenotazioni potranno essere effettuate sul posto in slot da 30 minuti al costo di 10 euro a campo.

Grazie alla collaborazione con Macron Padel, partner tecnico della Padel Arena, è inoltre possibile noleggiare attrezzatura, racchette e palline.

Misano World Circuit