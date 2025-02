Ieg, in Arabia Saudita buona le prima per il nuovo evento del fitness

Alla prima edizione, l’evento Riyadh Active Industry, Riyadh Muscle Show e Riyadh Active Exhibition, organizzato da IEG Arabia, società del Gruppo IEG (Italian Exhibition Group) è già leader nel Regno. Durante due giornate (l’8 e 9 febbraio scorsi) ricche di attività, l’evento dedicato al benessere e al fitness ha visto oltre 10.000 visitatori: professionisti e buyer, appassionati, e partecipanti alle competizioni. Numerosissimi i marchi leader che hanno riconfermato la loro partecipazione per l’edizione 2026. A dare il via all’appuntamento un pre-opening con 120 leader del settore alla presenza dell’ospite d’onore Naif Aldossary, consulente presso il Ministero dello Sport saudita, e di Basim K. Ibrahim, direttore dello Sport al Ministero degli Investimenti. A Riyadh per il nuovo evento anche il presidente di IEG, Maurizio Ermeti. “Nel 2024 – spiega Francesco Santa, international business development director IEG – secondo Mordor Intelligence, il mercato wellness e fitness in Arabia Saudita dai circa 0,94 miliardi di dollari del ‘24, prevede una crescita a 1,06 miliardi per il 2025 grazie a migliore consapevolezza per la salute, aumento del reddito disponibile e iniziative governative per stili di vita attivi. Siamo già al lavoro per l’edizione 2026. Passeremo da due a tre giornate e miriamo a un raddoppio di visitatori e triplicazione degli spazi fino a 20mila mt.q”. Il tutto tra il 5 e il 7 febbraio 2026, nel quartiere ROSHN Front e sotto la supervisione del Ministero dello Sport saudita, in collaborazione con i Supporting Partners e il Ministero degli Investimenti. In questa edizione al Riyadh Active Industry, i nomi e i distributori leader nel settore del wellness e del fitness, come Panatta, Wellness First, Delta Fitness, Al Hayat Investments e Matrix. In mostra soluzioni all’avanguardia per il futuro del comparto. Seguiti da centinaia di operatori, l’Industry Talks, il Women in Fitness Forum, il Kingdom Roundtable. Nel Riyadh Muscle Show, grazie alla Saudi Bodybuilding Federation, con il patrocinio del Ministero dello Sport e del Comitato Olimpico e Paralimpico Saudita si sono svolte le finali nazionali di bodybuilding più importanti del Regno, le “Kingdom Championships” con 300 concorrenti e le leggende del bodybuilding da Mr. Olympia Ronnie Coleman, a Mr. Olympia Big Ramy, oltre a Mohamad Foda, Ulisses, Abo Rabiah, Andrei Dieu. La presenza interattiva degli espositori, tra cui Applied Nutrition, Dr Nutrition, C4, ha c ontribuito a creare un’atmosfera elettrizzante, portando l’esperienza unica del Muscle Show. Infine, il segmento Riyadh Active, presentato da Subway, ha visto protagoniste le note personalità del fitness Heba Ali e Hana Basrawi tra migliaia di partecipanti. Marchi come, ad esempio, Grenade, Lululemon, Gymnation, Les Mills, ha poi giocato un ruolo fondamentale nel riunire le community del fitness.

Ieg