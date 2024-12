IEG, SARÀ AL PALACONGRESSI DI RIMINI L’EDIZIONE DI ECVIM-CA 2027. E’ IL CONGRESSO EUROPEO SUI TEMI DELLA CURA E ASSISTENZA DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA, PRESENTI NEL 37,7% DELLE CASE ITALIANE

Rimini, 2 dicembre 2024 – È ufficiale, l’European Congress of Veterinary Internal Medicine for Companions Animals si svolgerà al Palacongressi di Rimini di Italian Exhibition Group dal 23 al 25 settembre 2027.

“ECVIM-CA è il quarto congresso internazionale già programmato per il 2027 – commenta Fabio De Santis, direttore della divisione Event & Conference di IEG – Anche il successo di questa candidatura premia la strategia che coinvolge il territorio e i nostri ‘ambasciatori’, apprezzata dagli organizzatori di tutto il mondo. Ringrazio per l’attività svola il prof. Federico Fracassi di Unibo, presidente della commissione congressuale e membro del nostro Club degli Ambasciatori. Con questo successo continua a crescere la nostra dimensione nel panorama internazionale delle destinazioni congressuali”.

“Tra le numerose opportunità formative nel campo veterinario – spiega il Prof. Federico Fracassi – il congresso ECVIM-CA si distingue senza dubbio come il più prestigioso a livello europeo. Il programma scientifico è di altissimo livello e offre ai partecipanti, provenienti da ogni angolo del mondo, l’opportunità di aggiornarsi e confrontarsi sulle più rilevanti innovazioni nel campo della medicina interna veterinaria”.

La partecipazione stimata è di oltre 1500 tra veterinari e accademici. L’edizione 2025 di ECVIM-CA si svolgerà in Olanda, a Maastricht, mentre nel 2026 sarà a Berlino. Il partner organizzativo del Congresso è l’agenzia olandese ‘PCO Partners in Congress Organisation’.

ECVIM-CA è un’organizzazione di specialisti veterinari, riconosciuta dall’European Board of Veterinary Specialisation (EBVS) nel 1994. nata per rispondere alla crescente domanda di servizi veterinari specialistici per animali da compagnia. La legislazione europea sulla specializzazione veterinaria sarà presto promulgata.

Gli obiettivi di ECVIM-CA sono la promozione dello studio, della ricerca e della pratica della medicina interna veterinaria, della cardiologia e dell’oncologia, oltre all’incremento delle competenze di coloro che esercitano in questo campo.

DATI

Aumenta costantemente la presenza degli animali da compagnia nelle case italiane, che ne ospitano nel 37,7% dei casi.

Eurispes nel Rapporto Italia 2024 ha rilevato che la netta prevalenza è di cani (41,8%) e gatti (37,7%).

Una indagine IPSOS ha rilevato che il 79% dei proprietari considera gli animali domestici a tutti gli effetti membri della famiglia, mentre per il 63% degli intervistati non sostituiscono un figlio e, per un 75%, non sono una causa della denatalità che colpisce il nostro Paese. Circa il 60% degli italiani effettua una spesa mensile fra 30 e 100 euro a favore degli animali da compagnia.

Purtroppo aumenta anche il fenomeno degli abbandoni: l’Ente Nazionale per la Protezione Animali ricorda che 384 animali domestici vengono ogni giorno abbandonati o ceduti.

