Il 12 ottobre la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta a Rimini in Piazza Cavour

Roma, 7 ottobre 2024 – Come ormai da tradizione, il secondo sabato di ottobre, torna la Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta. Sabato 12 ottobre, in 35 piazze in tutta Italia, membri e volontari dell’antico ordine religioso-laicale e ospedaliero faranno conoscere l’impegno medico, sociale ed umanitario svolto quotidianamente al servizio delle persone e delle famiglie in stato di necessità. Una occasione per raccontare i progetti e le iniziative che l’Ordine di Malta ha avviato negli anni, a livello locale e nazionale, in favore dei più vulnerabili.

Dalle mense sociali, alle docce per i senzatetto, dalle unità di strada nelle notti per assistere i più fragili, agli interventi in caso di disastri naturali (l’ultimo l’alluvione in Emilia). Dall’assistenza agli anziani e ai disabili, ai malati di Alzheimer, dai centri di assistenza sociale, alle operazioni di soccorso dei migranti nel Sud del Mediterraneo, alle oltre due milioni di prestazioni sanitarie all’anno svolte dall’Ospedale e da 13 centri medici.

Il 12 ottobre saremo presenti nelle piazze delle seguenti città: Benevento, Brescia, Civitavecchia, Cosenza, Firenze, Frosinone, Genova, Livorno, Lucca, Massa, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Reggio Calabria, Rieti, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviglio (BG), Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vicenza, Viterbo.

A Rimini i membri e i volontari dell’Ordine di Malta saranno in Piazza Cavour dalle 9 alle 19.00.

Medici, infermieri e soccorritori volontari dell’Ordine di Malta offriranno la possibilità di sottoporsi a screening e test gratuiti. In alcune piazze sarà possibile assistere anche a simulazioni di alcuni interventi di primo soccorso sanitario. Verrà mostrato il video: ‘L’Ordine di Malta e l’Italia – Secoli di comune solidarietà’ che racconta il forte legame e le innumerevoli azioni di carità svolte dai membri italiani dell’Ordine nel corso dei secoli ed ancora oggi.

In Italia l’Ordine di Malta è costituito da tre Gran Priorati (Lombardia e Venezia per il Nord; Roma per il Centro e Napoli e Sicilia per il Sud) e da 29 Delegazioni operative in numerose città italiane. L’Associazione Italiana che gestisce le attività sanitarie: un ospedale a Roma specializzato in riabilitazione neurologica e 13 ambulatori. Dal Corpo Militare, dedito all’assistenza sanitaria e dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, che presta servizi di pronto soccorso, servizi sociali, di prima emergenza e interviene in occasione di calamità, operando in stretta collaborazione con il Dipartimento Italiano della Protezione Civile.

Per maggiori informazioni o ricevere aggiornamenti sulla Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta si può seguire le pagine Facebook @OrdinediMaltaAssociazioneitaliana, Instagram @ordinedimaltaitalia.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta, fondato a Gerusalemme intorno all’anno 1048, è soggetto primario di diritto internazionale e ordine religioso cattolico e laicale. La missione dell’Ordine è testimoniare la fede e servire i poveri e gli ammalati. Oggi l’Ordine di Malta opera principalmente nell’ambito dell’assistenza medica e sociale e degli interventi umanitari ed è presente in oltre 120 Paesi. Insieme ai suoi 13.500 membri operano 95.000 volontari, sostenuti da circa 52.000 medici, infermieri e paramedici. L’Ordine gestisce ospedali, centri medici, ambulatori, istituti per anziani e disabili, centri per i malati terminali e reparti di volontari. Malteser International, la speciale agenzia di soccorso dell’Ordine di Malta, fornisce aiuti di emergenza in caso di disastri naturali e allevia le conseguenze dei conflitti armati. L’Ordine è attualmente impegnato a fornire aiuti umanitari a Gaza, in Ucraina e nei paesi confinanti. Insieme alle unità navali italiane, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta partecipa alle operazioni di soccorso delle barche cariche di migranti nel Mediterraneo Centrale. L’Ordine di Malta è neutrale, imparziale e apolitico. Ha rapporti diplomatici con 113 Stati, relazioni ufficiali con altri 6 Stati e rapporti a livello di ambasciatori con l’Unione europea. Ha lo status di Osservatore permanente alle Nazioni Unite e presso le sue agenzie specializzate ed è rappresentato nelle principali organizzazioni internazionali. Dal 1834 il governo dell’Ordine di Malta ha sede a Roma, dove sono garantiti i diritti di extraterritorialità.