Il Bari in serie C. Schlein fra i dilettanti … di Sergio Pizzolante

Il Bari in serie C

Per onestà intellettuale e calcistica.

Premesso: ammetto che prevale il leccese che è in me. Lo ammetto.

Ma il più grande barese della storia, Aldo Moro, in realtà era leccese. Di Maglie.

Il principale alleato di Emiliano, tal Francesco Boccia, fedele di un altro grande stratega, Letta nipote, e marito della signora( della quale sono stato vice, macchia indelebile nel mio curriculum…)che diventò ministro non si sa perché, anzi si sa perché, Boccia, dicevamo, e’ stato ed è lo stratega di Elly. Ella.

Non ridete: l’alleanza strategica con i 5 stelle di Conte, avvocato di Foggia.

Ecco, arrivo al dunque.

Reimpastiamo tutto.

Quindi, Boccia, stratega di Ella, d’accordo con Emiliano, che grazie a Boccia non è più cacicco per Ella, porta a Bari la rappresentazione massima del “campo largo” del Pd. Che essendo nella patria dei grandi strateghi del Pd non può che essere celebrato con le…primarie.

Le primarie del campo largo. Una apoteosi.

Boccia sboccia definitivamente.

Alleanza con Conte, primarie, tutto insieme, Ella, il già detto Conte, Boccia, De Caro, Vendola.

Minchia!

Bari non è più una piccola Parigi come disse Lino Banfi, ma una nuova Roma.