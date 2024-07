Il Basaksehir dilaga nella gara d’andata di Conference League. La Fiorita a segno con Greco

Sotto gli occhi del presidente turco Erdogan e di 4.000 spettatori locali, La Fiorita cede 6-1 al Basaksehir nella gara d’andata del secondo turno preliminare di Uefa Conference League al Ba?ak?ehir Faith Terim Stadium. Nicola Greco si regala il primo gol in Europa al 13’ della ripresa e addolcisce il bilancio della trasferta gialloblù.

Già dalla partenza si intuisce che non sarà una serata semplice: dopo meno di due minuti Kemen impegna Vivan, che si fa trovare presente. L’equilibrio dura però poco: al 5’ Kemen crossa dalla destra, la sfera rimane in mezzo e Ozcan, al limite dell’area piccola, trova la zampata vincente.

Lo svantaggio non aiuta moralmente i gialloblù, che vedono farsi subito in salita una sfida già di per sé complicata.

Il raddoppio è dietro l’angolo: al 12’, su un lancio lungo del portiere, Davidson salta Mazzotti e dal vertice dell’area piccola trafigge Vivan.

Il portiere gialloblù è bravo a negare il raddoppio allo stesso Davidson al 21’, ma non può nulla sul pallonetto di Figuereido al 29’, che riceve il passaggio in profondità di Campos Duarte, vince il duello con Scipioni e scavalca il portiere giallolblù per il 3-0.

Prima dell’intervallo arriva anche il poker: Pelkas tira dalla sinistra, Vivan sfiora e la palla arriva a Kemen, che è ribadisce in rete.

Al rientro dopo l’intervallo Manfredini inserisce Olcese per Di Modugno. In apertura Vivan respinge bene su Turuc, ma al 3’ arriva anche il 5-0 di nuovo con Figuereido che sfrutta il passaggio di Pelkas e dal centro dell’area trafigge Vivan alla sua sinistra.

Dopo il salvataggio in angolo del portiere gialloblù su Figuereido, arriva il gol che accorcia le distanze: Greco riceve il lancio in profondità di Cicarelli e con il sinistro sorprende il portiere avversario.

Nella ripresa la formazione di Manfredini riesce a trovare qualche buon contropiede, ma poco prima della mezz’ora arriva anche il sigillo all’incontro che porta la firma dell’ex Genoa, Milan, Fiorentina e Salernitana Krzysztof Piatek.

Finisce 6-1 al Ba?ak?ehir Faith Terim Stadium. Tra sette giorni sfida di ritorno al San Marino Stadium.

?STANBUL BASAKSEHIR – LA FIORITA 6-1

Reti: 4’ Ozcan Berday, 12’ Davidson, 29’ e 3’st Figuereido, 42’ Kemen, 13’st Greco, 26’st Piatek

?STANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Kermen, Leo Duarte, Opoku, Sahiner; Pelkas (16’st Djalò), Ergun, Ozcan (; Turuc, Figuereido (16’st Piatek), Davidson (16’st Gurler). A disp.: Babacan, Dilmen, Lima, Gurler, Aleksic, Keny, Ba, Dilek, Emre. All.: Atan

LA FIORITA (5-4-1): Vivan; Guerri (35’st Portaccio), M. Mazzotti, Pezzi, Scipioni, Greco; Di Modugno (1’st Olcese), N. Mazzotti, Cicarelli (19’st Toccaceli), Semprini (35’st Semeraro); Casolla (24’st Affonso). A disp.: Guddo, Olcese, Toccaceli, Portaccio. All.: Manfredini

ARBITRO: Boškovi? (MNE)

AMMONITI: Djalo, Greco

Ufficio Stampa