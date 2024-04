Il Beachline Festival anima la spiaggia di Riccione

Migliaia di giovani in Città per la 25esima edizione del torneo di beach volley

La spiaggia di Riccione ospita fino al prossimo 7 aprile la 25esima edizione del Beachline Festival, il torneo di beach volley organizzato da Promhotels, con i partner tedeschi Alpetour e Funtec al quale partecipano atleti da tutta Europa.

Dal Marano al Porto, l’arenile prende vita: 200 campi da beach volley, feste e tanto divertimento. Il quartier generale, con il villaggio e il palco centrale si trovano sulla sabbia nella zona di Piazzale Azzarita e sarà il vero e proprio epicentro della manifestazione. Oltre 1500 atleti, amatori, principianti e professionisti di ogni età, raggiungeranno Riccione per prendere parte all’evento.

Il Beachline Festival è Patrocinato dal Comune di Riccione ed è tra gli appuntamenti più attesi, l’eco di un evento in grado di catalizzare l’attenzione di migliaia di giovani raggiunge la stampa internazionale e i social network si colorano con le immagini dell’evento. L’evento, da tempo entrato nei cuori dei riccionesi, garantisce ampio valore turistico e commerciale in un momento dell’anno strategico per albergatori e settore dell’accoglienza. Beachline Festival è fiore all’occhiello dell’attività di Promhotels Riccione.