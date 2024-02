Il bilancio 2023 della Polizia Locale di Riccione, fondamentale il supporto dell’unità cinofila

L’attività della Polizia locale di Riccione nel 2023 ha registrato un aumento degli arresti e delle comunicazioni di reati all’autorità giudiziaria, più equipaggi in servizio di pronto intervento e per il controllo dell’arenile, più controlli con l’unità cinofila, più sequestri di sostanze stupefacenti e più manifestazioni vigilate. Si è verificato anche un aumento dei controlli in supporto ai militari dell’Arma dei Carabinieri. L’attività della Polizia locale nel 2023 si è focalizzata sul presidio del territorio per garantire la sicurezza urbana, seguendo l’evoluzione dei fenomeni sociali. Gli interventi a seguito di richieste al centralino sono stati quasi 9.000, evidenziando l’importanza del servizio di polizia “dell’ultimo metro” vicino ai cittadini. L’incremento dei servizi di controllo del territorio si è concentrato in aree come le aree pedonali, i lungomari e le aree vicino alla stazione ferroviaria per garantire sicurezza, decoro e vivibilità dei quartieri.

La crescita dei servizi di controllo

I numeri dimostrano il cambiamento di strategia operativa dell’attività del Corpo di Polizia locale. Nel 2023 sono stati 1.129 gli equipaggi impiegati in servizio di pronto intervento (+15% rispetto all’anno precedente) e 468 quelli in servizio per il controllo dell’arenile (+ 90%). Sono aumentati del 50% i servizi con l’impiego dell’unità cinofila, 149 in totale, mentre sono incrementate del 20% le manifestazioni vigilate, 43. La Polizia locale ha supportato l’Arma dei Carabinieri in 48 operazioni di controllo del territorio. La Polizia locale di Riccione ha effettuato 7 arresti: 3 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, 2 per utilizzo di documenti di identificazione falsi e 2 per altre tipologie di reato.