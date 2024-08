Il bilancio del violentissimo temporale che ha colpito il territorio comunale di Rimini

Un’intensità inusuale e tale da provocare, nel momento di massima intensità delle precipitazioni, problemi alla rete di scolo urbana causando allagamenti in particolare in centro storico nelle zone del corso d’Augusto, via Santa Chiara, via Roma, nella zona di San Giuliano mare e Viserba. Un centinaio le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco che hanno attivato 5 squadre che hanno operato in sinergia con 4 squadre della Protezione civile. Venticinque le segnalazioni arrivate ad Hera.

Cinque i sottopassi allagati e chiusi temporaneamente, come prevede la procedura in questi casi: via Tripoli, via Jolanda Cappelli, via Firenze, via Madonna della Scala, via Lagomaggio.

L’ondata di maltempo, che si è esaurita rapidamente, era stata preannunciata da una allerta gialla della protezione civile alla quale aveva fatto seguito l’attivazione del COC, il centro operativo comunale della protezione civile. La perturbazione ha comportato l’abbassamento di 10 gradi delle temperature.

Comune di Rimini