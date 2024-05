Il cadavere di una donna trovato nel Riminese

Il cadavere di una donna dell’apparente età di 60 anni è stato trovato questa notte dal 118 e carabinieri in una zona rurale del Comune di Santarcangelo di Romagna (Rimini), in via Ceccarino.

A dare l’allarme il compagno della vittima che l’ha ritrovata in piena notte senza vita.

Secondo una prima analisi del cadavere da parte del medico legale e dai sanitari del 118, la donna sarebbe morta per un’infezione.

Uno choc settico causato da una ferita alla gamba di qualche mese addietro che non sarebbe mai stata curata adeguatamente. Un morte naturale accorsa nelle più totale emarginazione sociale.

La casa mobile è infatti in una zona molto isolata e stando a quanto riferito dai testimoni verserebbe in uno stato di totale abbandono e sporcizia. I carabinieri di Rimini e Santarcangelo sono adesso a lavoro per identificare compiutamente la donna che sarebbe anche sprovvista di documenti.

Ansa