Il campanello d’allarme dell’Europa: Le devastanti inondazioni in Spagna dimostrano perché la resilienza non può aspettare

Mentre il governo spagnolo dichiara tre giorni di lutto per le vittime della peggiore alluvione del Paese degli ultimi decenni, ci viene ricordato ancora una volta il pesante costo dei disastri. Le massicce inondazioni, che hanno distrutto vite, mezzi di sostentamento e infrastrutture, si sono verificate a causa della pioggia di un anno caduta in otto ore.

Il disastro esemplifica le sfide che l’Europa e le regioni limitrofe devono affrontare a causa della crisi climatica. I cambiamenti climatici stanno aumentando la frequenza e la gravità degli eventi meteorologici estremi. Allo stesso tempo, le decisioni sul modo in cui investiamo, costruiamo le nostre città, trattiamo la natura e ci prendiamo cura dei più vulnerabili, influenzano l’entità della nostra esposizione e vulnerabilità. L’insieme di questi fattori determina un aumento degli incendi, delle inondazioni e delle ondate di calore da record.

Questi disastri legati al clima non sono più eventi rari o isolati, ma sono una realtà ricorrente con impatti a cascata in tutta la regione.Solo nell’UE, l’Agenzia europea dell’ambiente ha rilevato che i rischi naturali sono costati agli Stati membri 738 miliardi di euro tra il 1980 e il 2023, di cui oltre 162 miliardi (22%) tra il 2021 e il 2023. Con l’aumentare della frequenza e dell’intensità di questi eventi, si prevede che essi colpiscano più settori, causando perdite economiche ancora maggiori.

Allo stesso tempo, la regione si trova su linee di faglia attive, che la rendono altamente esposta a terremoti devastanti Chi può dimenticare i terribili terremoti che l’anno scorso hanno colpito la Turchia e la Siria, causando oltre 50.000 vittime in Turchia e più di 5.000 in Siria, con oltre 15 milioni di persone colpite. La ripresa da questo disastro richiederà anni, se non decenni.

Per affrontare la crescente complessità e interconnessione dei rischi, è urgente la cooperazione regionale per la riduzione del rischio di catastrofi. Nessun Paese può affrontare queste sfide da solo, e la riduzione del rischio di catastrofi offre un’opportunità vitale per colmare i divari, salvare vite umane e rafforzare la resilienza regionale.

Il Quadro di Sendai:

Una tabella di marcia per l’azione

Il Quadro di Sendai per la riduzione del rischio di disastri, adottato dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015 per ottenere una riduzione sostanziale delle perdite dovute ai disastri entro il 2030, fornisce una chiara tabella di marcia per affrontare i rischi prima che sfocino in disastri costosi. L’attuazione di questo quadro globale non solo consente di realizzare l’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi, ma crea anche una base per la cooperazione regionale, come esemplificato dalla Tabella di marcia regionale per la riduzione del rischio di disastri 2021-2030.

L’attuazione del Quadro di Sendai sostiene anche la realizzazione degli obiettivi di resilienza ai disastri recentemente annunciati dall’Unione europea e il rafforzamento della cooperazione regionale in materia di resilienza attraverso il Meccanismo unionale di protezione civile, che riunisce le risorse di protezione civile dei 27 Stati membri dell’UE e dei 10 Paesi partecipanti.

Con l’avvicinarsi del 2030, la necessità di intensificare l’azione per la riduzione del rischio di catastrofi non è mai stata così chiara.L’imminente Piattaforma regionale per la riduzione del rischio di catastrofi per l’Europa e l’Asia centrale, ospitata dal governo del Montenegro a Budva dal 6 all’8 novembre, offre una grande opportunità per la regione di riunirsi e far progredire l’agenda sulla resilienza.

Invitiamo tutti i leader dell’Europa e dell’Asia centrale a partecipare a questo incontro, i cui risultati confluiranno in importanti processi multilaterali, tra cui la conferenza sui cambiamenti climatici COP29 a Baku.

Organizzato sotto il tema “Responsabilizzare le comunità, costruire la resilienza”, chiediamo ai Paesi di accelerare il passaggio dalla semplice risposta ai disastri alla loro prevenzione.

In particolare, chiediamo

– Un maggiore impegno politico per la riduzione del rischio di catastrofi e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò include la responsabilizzazione dei leader locali e delle parti interessate non governative, come la società civile, i bambini e i giovani, il settore privato e la comunità scientifica, affinché diventino parte attiva nella costruzione della loro resilienza.

– Aumentare i finanziamenti prevedibili e dedicati alla riduzione del rischio di catastrofi e garantire che tutte le decisioni di investimento siano basate sulla comprensione dei rischi attuali e futuri.

– Migliorare la resilienza delle infrastrutture per renderle resistenti sia al clima che ai terremoti. In particolare, i Paesi devono applicare codici di costruzione antisismici e adeguare le strutture vulnerabili, soprattutto per quanto riguarda scuole e ospedali.

– Ampliare i sistemi di allerta precoce in modo che siano multi rischio e comprendano tutti, per garantire che nessuno venga lasciato indietro quando si verifica un disastro.

Un’opportunità chiave per la resilienza regionale

Attuare questi inviti all’azione non è facile, ma è fondamentale. E la cooperazione non è solo un’opzione, ma una necessità. Altrimenti, di fronte ai rischi crescenti, il costo dell’inazione sarà rappresentato da disastri maggiori.

Sfruttiamo la Piattaforma regionale per lavorare insieme e tracciare un nuovo percorso verso un futuro resiliente per tutti. Perché il prossimo disastro non è una questione di se, ma di quando. Il momento per la cooperazione e l’azione è adesso, prima che sia troppo tardi.

Di Kamal Kishore, Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri e Danilo Šaranovi?, Ministro dell’Interno del Montenegro

