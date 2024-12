Il Capodanno di Riccione: la grande festa di Discoteca Romantica in piazzale Ceccarini dedicata a Aquafan

La notte di Capodanno, Riccione si trasforma nel cuore pulsante del divertimento, pronta ad accogliere il 2025 con un evento unico, pensato e sognato per Riccione e il suo mito: la “Discoteca Romantica. Un’onda elettrica”. Il 31 dicembre l’H2O Arena di piazzale Ceccarini diventerà un gigantesco dancefloor all’aperto, animato da dj e musica live fino a tarda notte, per una festa che celebra la creatività e la storia della città.

Con un viaggio sonoro che rievoca le mitiche atmosfere degli anni ’80 e ’90, la “Discoteca Romantica” renderà omaggio a un’epoca in cui Riccione era il fulcro della cultura giovanile e dell’innovazione artistica, sia in Italia che a livello internazionale. Al centro di questo periodo iconico si trovava la Perla verde, con la sua anima e i suoi miti che hanno plasmato un immaginario collettivo ancora oggi amato e riconosciuto, grazie anche a uno dei simboli della Riviera romagnola: Aquafan, il parco acquatico che ha fatto la storia, un vero e proprio simbolo di libertà, divertimento e sperimentazione. Protagonisti di questo Capodanno saranno proprio quei simboli e quei luoghi mitici che, seguendo la scia del progetto artistico dello scorso anno, celebrano la storia di Riccione con uno sguardo rivolto al futuro.

La grande festa inizierà alle 22 con un protagonista indiscusso di Aquafan, Franky dj, e proseguirà con il dj set di Rivoluzione Romantica e il dj live show di Claudio Coveri e Max Monti che riporteranno il pubblico ai tempi in cui artisti come Jovanotti, gli 883 e Fiorello si esibivano davanti alla scenografica piscina a onde.

Il primo a salire sul palco dell’H2O Arena sarà Franky, storica voce, animatore e dj di Aquafan. Franky condurrà il pubblico in un coinvolgente viaggio in musica che ripercorrerà la storia del parco mentre sul ledwall del Palazzo del Turismo passeranno le immagini storiche di Aquafan. Il divertimento continuerà con le note dei due dj riccionesi di Rivoluzione Romantica per entrare nel cuore della festa, verso il countdown della mezzanotte, con il trascinante live show dei dj e producer Claudio Coveri e Max Monti. Allo scoccare della mezzanotte, il brindisi degli auguri sarà accompagnato dallo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare. Poi la festa in piazza continuerà con un inedito live show dei due storici dj sulle note delle più famose hit dagli anni ‘70 al 2000 per una notte piena di divertimento e allegria. Claudio Coveri e Max Monti saranno accompagnati live da Desy Kondova al violino elettrico, Daniele Mancini al sax, dalla cantante Martina P e dal vocalist Alex Testi.

L’edizione 2024 di Discoteca Romantica è un progetto artistico curato e promosso da Città di Riccione in collaborazione con Aquafan e con il collettivo artistico riccionese Rivoluzione Romantica.

L’arena di piazzale Ceccarini si accende alle ore 22:00. Ingresso libero.