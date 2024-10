Il cargo A300-600F di San Marino devia a Lubiana per un problema elettrico. Tutte le informazioni dal sito AvianSource.news

Il cargo A300-600F di San Marino devia a Lubiana per un problema elettrico

Di Len Varley

4 ottobre 2024

8:47 am

Un Airbus A300-600F di San Marino Executive Aviation in volo da Francoforte a Tel Aviv ha deviato verso Lubiana, Slovenia, a causa di un problema elettrico il 1° ottobre.

Un Airbus A300-600F di San Marino Executive Aviation, operante un servizio di trasporto merci da Francoforte a Tel Aviv, ha deviato verso Lubiana, Slovenia, per un problema tecnico il 1° ottobre 2024.

Il volo LY822 di San Marino Executive Aviation era in rotta dall’aeroporto di Francoforte al Tel Aviv quando si è verificato l’incidente.

Mentre era in volo di crociera vicino alla Slovenia, l’equipaggio di volo ha segnalato un problema al generatore. Successivamente, è stata emessa una chiamata di emergenza PAN PAN.

L’equipaggio di volo ha deciso di effettuare una deviazione precauzionale verso il vicino aeroporto Jože Pu?nik di Lubiana (LJU). Prima dell’atterraggio all’aeroporto di deviazione, l’aereo ha seguito una procedura di attesa. Questo è stato fatto a sud-est di Lubiana per facilitare lo scarico di carburante.

La traiettoria di volo del San Marino Executive Aviation LY822 mostra la deviazione verso Lubiana, Slovenia.

L’aereo è poi atterrato senza ulteriori incidenti sulla pista 30 dell’aeroporto Jože Pu?nik, poco più di un’ora dopo la decisione di deviare.

Dettagli del volo

I dati di volo disponibili mostrano che il volo LY822 ha effettuato una partenza ritardata dall’aeroporto internazionale di Francoforte (FRA) alle 09:33 ora locale del 1° ottobre. L’orario di partenza previsto per il servizio era stato fissato alle 08:30 ora locale.

Il volo è poi proseguito normalmente, salendo al livello di volo FL310 (31.000 piedi) per il servizio verso sud-est diretto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv (TLV).

La deviazione precauzionale è stata successivamente effettuata dal volo di crociera a circa 80 miglia nautiche a nord-ovest di Lubiana.

L’aereo che ha effettuato il servizio LY822 per conto di El Al era un Airbus A300-600F, registrato T7-ASK. Si tratta di un velivolo cargo convertito di 30,5 anni appartenente alla compagnia San Marino Executive Aviation.

È in servizio operativo con l’operatore da ottobre 2019. Prima del suo servizio attuale, è stato utilizzato da China Southern Airlines da maggio 2004. Originariamente operava in configurazione passeggeri e successivamente è stato convertito in configurazione cargo a novembre 2008.