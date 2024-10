Il ciclamino è più di un fiore. E’ più di un colore. E’ un domani senza Fibrosi cistica. Sostieni la Ricerca sulla Fibrosi Cistica con il Ciclamino della Ricerca  

Ottobre è il mese della XXII Campagna Nazionale per sensibilizzare sulla fibrosi cistica e il ciclamino, simbolo di speranza e impegno, è il fiore che rappresenta questa importante iniziativa.

La fibrosi cistica è una delle malattie genetiche gravi più diffuse, senza ancora una cura risolutiva. Perché una persona nasca con questa malattia è necessario che entrambi i genitori siano portatori sani di una mutazione in un gene chiamato CFTR. 1 persona su 30 è portatrice sana di una mutazione responsabile della malattia e la può trasmettere ai propri figli. È raro che una persona sappia di essere portatrice sana di fibrosi cistica, perché la condizione di portatore non dà sintomi. Tuttavia, saperlo è importante per chi desidera avere un figlio: infatti una coppia di portatori sani ha, a ogni gravidanza, una 1 probabilità su 4 di avere un bambino malato. Il test del portatore sano è un esame semplice e non invasivo che permette di sapere se hai una copia del gene mutato responsabile della fibrosi cistica. Scopri di più su www.testfibrosicistica.it.

Grazie ai finanziamenti e alle donazioni, negli ultimi anni la ricerca e il trattamento della fibrosi cistica ha compiuto passi da gigante, e ha reso disponibili nuovi farmaci, che non sono però ancora per tutti. Ad oggi, le cure sono dirette solo ai sintomi e alla prevenzione delle complicanze, ma non sono risolutive. Due sono gli obiettivi fondamentali in base ai quali il Comitato scientifico della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica seleziona i progetti di ricerca da finanziare:

1 Migliorare le cure per accrescere la qualità e la durata di vita dei malati;

2 Colpire alla radice il difetto che causa la fibrosi cistica, per trovare una cura risolutiva per tutti.

Partecipa anche tu e sostieni la ricerca sulla fibrosi cistica con il Ciclamino della Ricerca.

Un grazie ai sostenitori e alle attività che si sono rese disponibili ad ospitare la raccolta. Troverete i ciclamini presso:

Alimentari Francesca, Piazza Filippo da Sterpeto, 23 – Domagnano Phisiomedica, Via 28 Luglio, 212 – Borgo Maggiore

Stacchini Combustibili, Via 28 Luglio, 75 – Borgo Maggiore Parrucchiera di Narcisi Antonella, via Duilio Paolini, 3 – Montelicciano C’è centro commerciale, Via del Passetto, 111 – Fiorentino (ci troverete qui sabato 19 ottobre)

Titancoop, Strada Sesta Gualdaria, 99 – Valdragone (ci troverete qui sabato 26 ottobre)

Un piccolo gesto può fare una grande differenza!