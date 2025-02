Il Comune di Cesena e l’Unione dei Comuni della Valle del Savio assumono a tempo determinato 5 funzionari dell’area tecnica

Tutte le informazioni sul bando pubblicato dalla Provincia di Forlì-Cesena

La Provincia di Forlì-Cesena ha pubblicato una selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato di 29 funzionari dell’area tecnica – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, presso la Provincia di Forlì-Cesena, il Comune di Forlì, il Comune di Cesena (per cui sono previsti tre posti), l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l’Unione dei Comuni Valle del Savio (2 i posti previsti, di cui uno presso la sede dell’Unione di Cesena ed uno presso la sede del Comune di Montiano e la sede del Comune di Verghereto) e l’Unione Rubicone e Mare.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere compilata e inviata esclusivamente per via telematica sul portale “InPA” la “Piattaforma unica di reclutamento” a https://www.inpa.gov.it/ fino alle ore 13:00 di martedì 25 febbraio.

Il funzionario dell’area tecnica garantisce il presidio delle attività di progettazione tecnica, di realizzazione e manutenzione di opere e lavori, in coerenza con gli obiettivi definiti e gli orientamenti strategici condivisi. In particolare: contribuisce alla elaborazione di progetti di natura tecnico specialistica, in forma collaborativa con altri Enti e in forma autonoma, riguardanti il proprio ambito di riferimento; garantisce il supporto tecnico-economico nelle procedure di aggiudicazione, monitoraggio e rendicontazione dei lavori e/o delle opere di propria competenza; presidia le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori negli ambiti di propria competenza; promuove il mantenimento e adeguamento ai requisiti di sicurezza delle opere e dei lavori di propria competenza; si interfaccia con le società appaltatrici ai fini della gestione dei contratti di appalto e supervisiona l’esecuzione dei lavori.

Per tutte le informazioni sul bando: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/selezione-tempo-determinato-funzionari-area-tecnica-provincia/.

Cesena, 12 febbraio 2025