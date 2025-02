L’iniziativa si terrà domenica 16 febbraio

Cesenatico, 7 febbraio 2025_ Il Comune di Cesenatico aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che è in calendario domenica 16 febbraio 2025. Per la giornata di oggi l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ufficio ambiente, ha disposto lo spegnimento delle luci nell’orario serale della Biblioteca Comunale e del Museo della Marineria, un modo per sensibilizzare e sottolineare il legame tra cultura e sostenibilità ambientale. L’Amministrazione Comunale sta poi intraprendendo una serie di attività insieme agli studenti della scuola media “Dante Arfelli” per realizzare una serie di video da veicolare sui social network dell’ente.

