Il Comune di Montegridolfo entra a far parte della rete dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. L’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano. L’ingresso del Comune sarà ratificato e ufficializzato nel corso della Giunta nazionale dell’Associazione, in programma il 22 novembre prossimo. Un riconoscimento importante, che si fonda sul rispetto – da parte dei Comuni selezionati – di determinati requisiti e la condivisione dei principi che ispirano l’Associazione stessa. Una prima occasione per celebrare questo nuovo, importante connubio sarà offerta dalla XXVIII° Edizione del Concorso Regionale “Il Novello dell’Emilia-Romagna”, organizzata in collaborazione con OLEA (Organizzazione Laboratorio Esperti Assaggiatori), ARPO Emilia-Romagna (Associazione Regionale tra Produttori Olivicoli dell’Emilia-Romagna) e la Pro Loco di Montegridolfo. In occasione della cerimonia di premiazione, che si terrà il 10 dicembre, Montegridolfo accoglierà i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ricevendo le insegne che attestano l’adesione del Comune alla rete estesa su tutto il territorio nazionale. Si rafforza, in questo modo, il ruolo del Comune di Montegridolfo, attivo da anni nella promozione, valorizzazione della cultura e della conoscenza dell’olio extravergine d’oliva, prodotto di eccellenza del territorio.

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO