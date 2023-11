Il Comune di Rimini in Florida al convegno internazionale organizzato nella città gemellata di Fort Lauderdale

“North American Mayors. Summit against Antisemitism. Cities unite against hate”

“Città unite contro l’odio”. Tra i 300 sindaci e rappresentanti politici degli USA – invitati per il convegno “North American Mayors. Summit against Antisemitism. Cities unite against hate” a Fort Lauderdale in Florida – sarà presente anche il Comune di Rimini con Laura Fontana, Responsabile dell’Attività di Educazione alla Memoria, che porterà il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad e presenterà l’attività rivolta alla formazione dei giovani, svolta a Rimini dal 1964.

Un appuntamento importante, organizzato dalla città statunitense gemellata con il Comune di Rimini, insieme al Movimento di Lotta all’Antisemitismo CAM americano, che si svolgerà il prossimo 15 e 16 novembre.

La presenza del Comune di Rimini avverrà con la partecipazione di Laura Fontana a un ‘panel’, previsto per il giorno 16 novembre, dedicato a come alcune città affrontano la sfida del crescente antisemitismo, sviluppando politiche educative e di sensibilizzazione.

Sarà l’occasione per presentare l’esperienza dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, come attività pilota in Italia e come eccellenza di una politica educativa rivolta ai giovani. Una città, quasi completamente distrutta dai bombardamenti del 1943 e 1944, durante l’occupazione nazista, che ha voluto avviare e sostenere nel 1964, un percorso di formazione, riconfermandolo e ampliandolo di anno in anno.

Durante il convegno verrà presentato un video con alcune immagini del percorso formativo e dell’ultima esperienza fatta ad Auschwitz lo scorso ottobre, con gli studenti riminesi, in cui era perente anche il sindaco Jamil Sadegholvaad. Un’opportunità che si presenta, alla vigilia del 60^ anniversario dell’Attività di Educazione alla Memoria del Comune di Rimini (1964 – 2024), nel Paese che ha i principali musei e memoriali della Shoah e che svolge un enorme attività politica educativa nei confronti dei giovani.

Comune di Rimini