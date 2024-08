Il Comune di Rimini rinnova l’esenzione per l’uso gratuito delle sale civiche alle associazioni no profit

Il Comune di Rimini, attraverso una delibera della Giunta di alcuni giorni fa, ha deciso di rinnovare per il 2024 l’esenzione dal pagamento per l’uso delle sale polivalenti e degli spazi comuni da parte di associazioni, enti e Onlus che svolgono attività sociali o culturali senza scopo di lucro. Questa decisione, che rientra nel Regolamento per la gestione dei centri civici del quartiere, è stata confermata per sostenere le iniziative che arricchiscono la vita della comunità riminese.

L’esenzione, già in vigore negli scorsi anni, consente a queste realtà di usufruire gratuitamente di spazi comunali situati in diverse zone della città, tra cui via Pintor, piazza Decio Raggi, via De Warthema, via Mazzini, via XXIII Settembre e via Bidente. Il mancato introito per il Comune è stimato in 12.169 euro, una somma che l’amministrazione ha scelto di non richiedere per favorire il terzo settore.

L’assessore ai servizi civici, Francesco Bragagni, ha spiegato che questa decisione è volta a supportare quei cittadini e quelle associazioni che, con le loro attività, contribuiscono a valorizzare lo spirito di comunità e solidarietà del territorio. Questa misura è vista come un importante strumento per sostenere e incentivare le iniziative sociali e culturali che arricchiscono la vita cittadina.