Il Comune di Santarcangelo ha acquisito la proprietà dell’ex casello ferroviario di via Tosi, completando così la richiesta fatta al Demanio nel 2014. Questo si aggiunge agli altri caselli già acquisiti e ai lavori di riqualificazione in corso. Grazie al federalismo demaniale, il Comune è riuscito ad acquisire anche l’Arco Ganganelli. Per quanto riguarda l’utilizzo futuro dell’edificio di via Tosi, verrà valutata la possibilità di destinarlo ad attività istituzionali o di cederlo a terzi.