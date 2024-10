Il Coni sceglie Riccione per la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive nazionali

Sabato 19 ottobre, al Palazzo del Turismo, si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive nazionali del Coni per l’anno 2022.

Dopo il video saluto del presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Coni Emilia-Romagna Andrea Dondi e l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola hanno introdotto le premiazioni. Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Regione Emilia-Romagna, ha portato sul palco il saluto della regione. Erano presenti il viceprefetto di Rimini Giuseppe Maria Puzzo, il comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Riccione Massimo Russo, il colonnello Ruggero Gerardo Rugge, comandante provinciale dei Carabinieri di Rimini, e il delegato Coni per la provincia di Rimini Rodolfo Zavatta.

Durante la cerimonia sono stati premiati anche gli atleti vincitori del Trofeo Coni che per la prima volta è stato conquistato dalla rappresentativa dell’Emilia-Romagna, una storica vittoria che ha coinvolto oltre 200 ragazzi e ragazze under 14.

“Siamo orgogliosi che il Coni abbia scelto la nostra città per ospitare questa importante iniziativa – ha dichiarato l’assessore allo Sport Simone Imola –. È stato un onore accogliere la rappresentativa dei giovani atleti della nostra regione che, per la prima volta, si è distinta conquistando l’ambito Trofeo Coni”.

Numerosi i premiati, tra cui i dirigenti insigniti delle stelle al merito sportivo per l’impegno costante nella promozione sportiva, le società che hanno contribuito in modo continuativo sul territorio, gli allenatori per il merito tecnico che hanno ottenuto rilevanti risultati grazie alle prestazioni dei propri atleti.

Tra le società sportive premiate, anche la Ginnastica Riccione Academy per la sua costante attività nel mondo dello sport e della ginnastica ritmica. Fondata nel 1982, la società ha formato atlete di livello nazionale e internazionale, partecipando e ospitando numerose competizioni ed eventi a livello regionale, nazionale e internazionale. Ha accolto ginnaste da tutto il mondo e formato atleti che hanno rappresentato l’Italia nelle più prestigiose competizioni europee e mondiali. Dal 2018 ospita la nazionale italiana di ginnastica artistica femminile, fresca delle gloriose vittorie olimpiche a Parigi 2024. La squadra femminile della Ginnastica Riccione è stata promossa in serie A1 nel marzo 2023.

Comune di Riccione