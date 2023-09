Il Consiglio faccia proprio l’appello della Reggenza (l’editoriale di David Oddone)

In un mondo sempre più complesso, le difficoltà economiche che affliggono le famiglie sammarinesi sono una realtà con cui molte persone si confrontano quotidianamente. Bisogna fare i conti con il costo dei mutui, delle bollette, dei carburanti, del carrello della spesa.

Un tema che è stato recentemente affrontato dai Capitani Reggenti nel loro discorso di commiato.

La questione dei mutui rappresenta un peso significativo. Acquistare una casa è un passo importante nella vita, ma i tassi di interesse e le rate mensili possono mettere a dura prova i bilanci familiari. In tale contesto, è fondamentale che le Istituzioni sammarinesi lavorino per rendere l’accesso all’edilizia residenziale più abbordabile, magari attraverso politiche di sostegno che agevolino i nuovi acquirenti.

Le bollette sono un altro aspetto critico. I costi dell’energia, del gas e dell’acqua possono rappresentare una parte significativa del budget familiare, e garantire tariffe competitive e politiche di efficienza energetica è essenziale per alleviare la pressione finanziaria.

Il rincaro del prezzo dei carburanti rappresenta un ulteriore grave problema. L’aumento dei costi delle materie prime a livello globale sta incidendo direttamente sui trasporti e sui beni di prima necessità, sul carrello della spesa. Non basta evidentemente promuovere l’adozione di veicoli a basse emissioni per ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili!

Nel loro discorso di commiato, i Capitani Reggenti hanno sottolineato il dovere morale e politico delle Istituzioni nell’affrontare le difficoltà delle persone più svantaggiate. Un impegno concreto è particolarmente importante per coloro che si trovano in situazioni di estrema necessità, come madri sole con figli minori, disoccupati senza copertura sociale o inoccupati di lunga data. In questi casi, è essenziale che gli interventi di sostegno sociale siano orientati alle emergenze e che le risposte siano tempestive.

Auspichiamo che vengano incentivati programmi di aiuto e protezione che possano offrire opportunità concrete e immediate a coloro che ne hanno bisogno.

La solidarietà e il supporto alla comunità devono essere al centro delle politiche pubbliche, garantendo a ognuno la possibilità di condurre una vita dignitosa e piena di opportunità.

Un bellissimo proverbio africano recita: “Se vuoi arrivare primo, corri da solo. Se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”.

Il Consiglio faccia proprio l’appello della Reggenza.

David Oddone

(La Serenissima)