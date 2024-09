Il dilemma etico dell’intelligenza artificiale (l’editoriale di David Oddone)

L’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenta una delle trasformazioni più profonde e significative nella storia dell’umanità, in grado di ridefinire la nostra relazione con la tecnologia, il lavoro e i valori etici. Sebbene l’IA sia spesso salutata come una rivoluzione che promette di migliorare efficienza e produttività in numerosi settori, non possiamo ignorare le sfide morali e filosofiche che essa solleva. La società si trova dinanzi a dubbi di rilevanza fondamentale: fino a che punto possiamo delegare alle macchine la capacità di prendere decisioni che influenzano la vita umana? E, soprattutto, come possiamo assicurare che lo sviluppo di questa tecnologia rispetti i nostri principi etici più profondi?

Uno dei temi più dibattuti riguarda l’autonomia decisionale delle macchine e la trasparenza degli algoritmi. Nella misura in cui l’IA viene impiegata in settori critici come la medicina o la giustizia, il rischio è che decisioni cruciali vengano prese da sistemi che, seppur sofisticati, restano opachi e difficilmente comprensibili anche agli esperti. La mancanza di trasparenza può condurre inoltre a una perdita di fiducia nelle stesse istituzioni che la utilizzano.

Accanto a questi interrogativi, emerge la questione della responsabilità. Se una decisione presa da un’intelligenza artificiale dovesse rivelarsi sbagliata o dannosa, chi ne sarebbe responsabile? Il creatore del software? L’azienda che lo implementa? Oppure la macchina stessa? Definire una chiara catena di responsabilità è indispensabile per prevenire abusi e garantire la giustizia. Eppure, non si tratta di una sfida facilmente risolvibile. Gli algoritmi di apprendimento automatico sono in grado di modificarsi e migliorarsi nel tempo, rendendo complicato attribuire con precisione la responsabilità di ogni singola azione. Di fronte a ciò, il rischio è che nessuno si assuma la piena responsabilità degli errori o dei danni causati dall’IA, con effetti potenzialmente devastanti per le persone coinvolte.

Ma il nodo centrale della riguarda probabilmente l’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro umano. La crescente capacità delle macchine di apprendere e automatizzare compiti sempre più complessi sta già trasformando numerose professioni, e in molti casi le macchine stanno sostituendo l’uomo. Un processo che se da un lato può portare a guadagni in termini di efficienza, dall’altro rischia di creare un vuoto occupazionale, con conseguenze sociali ed economiche difficili da gestire. È fondamentale preparare la società alla trasformazione, cercando soluzioni che garantiscano una distribuzione equa dei benefici derivanti dall’IA. Non possiamo permettere che la rivoluzione tecnologica aumenti le disuguaglianze, ma dobbiamo piuttosto assicurare che le opportunità generate siano accessibili a tutti.

A livello filosofico, la sfida più profonda posta dall’intelligenza artificiale riguarda la nostra visione dell’essere umano. Se le macchine diventano sempre più capaci di emulare le nostre funzioni cognitive, cosa ci distingue veramente da esse? La risposta a tale domanda tocca la nostra stessa essenza come esseri umani. La filosofia ci offre strumenti per affrontare il dilemma, richiamandoci alla necessità di preservare le competenze umane fondamentali, quelle che ci rendono unici: la capacità di pensiero critico, l’empatia, la creatività. L’IA può senz’altro essere un potente strumento per amplificare tali capacità, ma non deve sostituirle.

Diventa quindi essenziale promuovere una regolamentazione equilibrata che garantisca la sicurezza e l’etica nell’uso dell’IA, senza frenare l’innovazione. L’Unione Europea, con l’AI Act, ha tracciato un primo percorso verso la creazione di un quadro normativo in grado di bilanciare progresso tecnologico e tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, è necessario – dal mio punto di vista – che la regolamentazione evolva in parallelo con i rapidi sviluppi tecnologici, mantenendo un dialogo costante anche con filosofi, sociologi ed esperti di etica.

L’intelligenza artificiale ci pone insomma di fronte a un bivio: può essere una forza straordinaria per il bene, migliorando la qualità della vita e risolvendo problemi complessi, ma può altresì rappresentare una minaccia se non gestita con attenzione e responsabilità. Il futuro dipenderà dalle scelte che faremo oggi. L’obiettivo è che la tecnologia sia sempre più al servizio dell’umanità, ma rispettando e promuovendo i nostri valori più autentici.

David Oddone

(La Serenissima)