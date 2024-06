IL DREAM TOUR MARLÙ DIVENTA REALTÀ: ISCHIA LA PRIMA TAPPA DEL NUOVO TOUR ESTIVO FIRMATO MARLÙ CON ARTISTI, EXPERIENCE, MUSICA E BALLO.

Questa estate Marlù fa il pieno di desideri, musica e colore e si carica di tutti i tuoi sogni estivi.

Il Dream Tour Marlù, il nuovo Tour estivo di Marlù sta per partire, ed è pronto a trasformare l’estate 2024 in un sogno ad occhi aperti.

Tre tappe magiche in cui Marlù ha mescolato musica, danza e tante sorprese, per poterti lasciare a bocca aperta, come davanti ad una stella cadente la notte di San Lorenzo!

Ischia sarà la protagonista della prima tappa: il 30 giugno, dalle 17:00 alle 23:30.

Sotto la direzione artistica di Andrea Prada, Piazza degli Eroi si trasformerà in un coloratissimo villaggio in cui tutti i desideri si avverano, dove sarà possibile per tutti partecipare a giochi e piccoli eventi, vincere due esperienze speciali Marlù e assistere al live serale che vedrà protagoniste Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Gaia De Martino e Emma Muscat.

Non solo, il pomeriggio infatti, dalle 17:00 alle 19:00 circa, avrà luogo il contest di danza “Keep Dreaming con Marlù”, insieme alle ballerine professioniste Giulia Pauselli e Francesca Tocca.

Con questo tour estivo che farà il giro dell’Italia vacanziera, #Marlù prosegue l’esperienza, unica e itinerante, iniziata lo scorso anno, per regalare al suo pubblico momenti di condivisione e un’esperienza all’altezza della sua filosofia.

“Dopo il grande successo del “Marlù Colour Tour 2023”, torniamo nelle piazze delle piu’ importanti città turistiche – esordisce così Marta Fabbri, Responsabile Governance Marlù – per l’estate 2024 abbiamo, infatti, ideato il “Marlù Dreamer Tour”: un nuovo tour dedicato al talento per sostenere con entusiasmo i sogni e le aspirazioni dei giovani artisti.

Creeremo occasioni in cui si potranno vivere emozioni ed esperienze speciali, seguendo coerentemente la nostra filosofia: far sì che le persone tornino a sognare e ad emozionarsi.

Da tutto questo nasce la nostra idea di creare un nuovo tour dedicato ai sogni, alle ambizioni, alla voglia di mettersi in gioco pieno di sorprese, regali e incontri.

La grande novità dell’estate sarà la possibilità – aperta a tutti i partecipanti – di diventare protagonisti, esibendosi sotto lo sguardo attento di autorevoli professionisti del settore.

Punto di forza del tour sarà poi la “Marlù Dreamers House”: una vera e propria area hospitality dedicata ai giovani”.

Saranno tre le tappe del tour che, partito il 30 giugno da Ischia, toccherà poi le piazze di San Vincenzo (Livorno) il 20 luglio e Senigallia il 10 agosto.

La carovana Marlù si sposterà, nel corso di questa estate, di piazza in piazza, allestendo in ogni città un grande villaggio, sgargiante nei toni e spettacolare nelle scenografie, un’oasi rinfrescante fatta di desideri e fantasie colorate.

All’interno del village Marlù, troverà spazio la Dreamers House, con un’area backstage personalizzata di volta in volta, photo opportunity e set, uno spazio Marlù con i designer dell’azienda e le più belle collezioni Marlù di gioielli, e un’area vip dove si svolgeranno incontri e interviste con gli artisti protagonisti di ciascuna tappa.

Ufficio Stampa Marlù