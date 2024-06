 Il fine settimana della Festa europea della musica dà il via all’estate al Centro Vittorio Belli di Bellaria Igea Marina

Al via l’estate in musica al Centro Culturale Vittorio Belli! In occasione della Festa europea della musica, l’Associazione Culturale InArte Projects of cultural integration propone tre serate musicali dedicate alla tradizione folkloristica ed alla sua attuale interpretazione.

Si parte proprio venerdì 21 giugno alle ore 21:15 con L’Uva Grisa! Tornano infatti gli straordinari interpreti e musicisti del gruppo che rappresenta una vera e propria istituzione in città. L’Uva Grisa, con la competenza del saggio e la freschezza del fanciullo, dà vita e vitalità a balli e canti della tradizione popolare del nostro territorio in concerti che tardano poco a trasformarsi in vere e proprie feste. Ad onorare l’importanza della trasmissione alle nuove generazioni della ricchezza musicale che contraddistingue questi luoghi sarà la sera seguente, sempre alle 21:15, sabato 22 giugno, l’Orchestra giovanile di Accademia InArte di Forlì e di Bellaria Igea Marina. Molto è stato fatto in questi anni da InArte per trasferire ai più giovani la passione per un repertorio prezioso ed il risultato è sorprendente: diretti da Ilaria Mazzotti una ventina di ragazzi dai quattordici ai venti anni sempre più appassionati e preparati si sono affacciati ad un universo musicale profondamente coinvolgente e suggestivo! Ai ragazzi spetterà per di più il compito di rallegrare il pubblico anche con musica moderna di varia estrazione e colonne sonore.