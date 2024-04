Il Foglio, ‘Salis alle Europee con Avs’

Ilaria Salis capolista alle Europee nel nord-ovest con Avs: un articolo de Il Foglio ricostruisce che è questo l’obiettivo a cui lavora l’alleanza fra Sinistra italiana e Verdi, per arrivare a candidare alle elezioni di giugno la 39enne insegnante italiana in carcere da oltre 13 mesi a Budapest, in Ungheria. Un’operazione, si legge, che è “data per chiusa” e “doveva essere annunciata già domenica scorsa durante l’iniziativa a Roma il ‘Coraggio di osare'”. La trattativa sarebbe seguita dal segretario di SI, Nicola Fratoianni, che ieri ha risposto: “Oggi, martedì, la candidatura non c’è, domani non si sa”. Nell’articolo si racconta poi che “il padre di Salis, gli avvocati di Ilaria e la donna detenuta a Budapest (ovviamente non direttamente) sono in contatto con Fratoianni. Insieme valutano, ancora una volta, i pro e i contro di questa candidatura”. Ma il leader di SI, con una nota, frena: “Non esiste nessun piano. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente. Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti”. (ANSA).