Il Forno di San Leo premiato dal Gambero Rosso

17 giugno 2024 – Anche nel 2025, per il terzo anno consecutivo, Il Forno di San Leo è nell’elenco delle migliori botteghe artigiane del pane. Lunedì 17 giugno, a Roma, il Gambero Rosso ha presentato la nuova edizione della guida “Pane e Panettieri d’Italia” e il progetto della cooperativa di comunità Fer-menti Leontine ha visto confermato il riconoscimento dei “due pani”. La scheda riconosce il valore nell’utilizzo di farine locali e biologiche e della lunga lievitazione utilizzando la pasta madre. Il Forno di San Leo è il primo progetto della cooperativa di comunità Fer-menti Leontine, nata il primo agosto del 2019 nel centro storico dell’Alta Valmarecchia e che oggi conta un centinaio di soci. L’obiettivo è quello di ri-attivare economie locali, per garantire servizi fondamentali ai cittadini del borgo e ai tanti turisti che visitano il paese per le sue ricchezze culturali. “Grazie al forno oggi diamo lavoro a 9 persone, molti di loro sono giovani e originari dell’Alta Valmarecchia: è un elemento fondamentale in un contesto come il nostro, a forte rischio di decremento demografico” sottolinea il presidente della cooperativa, Marco Angeloni. “Nel farlo – aggiunge Marta Ciucci, responsabile del laboratorio – stiamo sostenendo e cooperando con altre aziende agricole del territorio che hanno sposato la ricerca della sostenibilità, legate alla produzione di cereali e farine ma anche alle altre materie prime fondamentali per le attività di un forno”. Fondamentale nella crescita dell’esperienza leontina è stato anche lo scambio con MAMM, un forno di Udine che fa parte della rete nazionale dei Panificatori Agricoli Urbani: saranno tra i protagonista della festa di compleanno della cooperativa di comunità, in programma a San Leo il prossimo 2 agosto. La guida pubblicata dal Gambero Rosso spiega inoltre che oggi “la vecchia sede del forno funge da laboratorio” mentre “il pane e tutti gli altri prodotti vengono venduti a pochi metri di distanza nella Bottega di San Leo, insieme ad altri prodotti del territorio”. La Bottega, che è il secondo progetto della Fer-menti Leontine, è un presidio sociale territoriale fondamentale, che rischiava di chiudere nell’aprile del 2023. La cooperativa ha così rilevato la gestione dalle sorelle Olei, valorizzando il ruolo del punto vendita come “vetrina del territorio”.