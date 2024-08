Il futuro, o forse il presente, della robotica autonoma in collaborazione con OpenAI. Il video

Esplora i progressi all’avanguardia di Figure 01, il robot umanoide autonomo più avanzato al mondo, sviluppato da Figure in collaborazione con OpenAI. Con un’altezza di 1,68 m e una destrezza simile a quella umana, Figure 01 è progettato per rivoluzionare settori come la manifattura, la logistica e la vendita al dettaglio. Con una capacità di carico di 20 kg, un’autonomia di 5 ore e una velocità massima di 1,2 metri al secondo, questa meraviglia a propulsione elettrica affronta le carenze di manodopera e migliora la sicurezza sul lavoro. Scopri come Figure 01, alimentato dall’intelligenza artificiale, sta colmando il divario tra fantascienza e realtà, aprendo la strada al futuro della robotica.